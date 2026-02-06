„Participant cheie” la atacul terorist din Benghazi, arestat de FBI după 13 ani. Anunțul făcut de procuroarea generală a SUA

Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a anunțat vineri că FBI a arestat un „participant cheie” al atacului terorist care a avut loc în Benghazi, Libia, în 2012, și care s-a soldat cu moartea ambasadorului Christopher Stevens, a diplomatului Sean Smith și a foștilor membri Navy SEAL Glen Doherty și Tyrone Woods.

„Nu i-am uitat pe acei eroi și nu am încetat niciodată să căutăm dreptate pentru acea crimă împotriva națiunii noastre”, a declarat Bondi, citată de CNN.

Zubayar Al-Bakoush, bărbatul acuzat că a jucat un rol central în atacul terorist care a avut loc la consulatul american din Benghazi în septembrie 2012, a fost extrădat din Libia și a fost adus în Statele Unite în această dimineață, a precizat procuroarea generală, potrivit Reuters.

Bakoush a fost pus sub acuzare în urmă cu 11 ani, însă dosarul a fost ținut sub sigiliu până la arestarea de vineri, a mai spus Pam Bondi.

Al-Bakoush este a treia persoană vizată de acuzații penale formale în urma atentatului terorist din 2012. Ahmed Abu Khatallah și Mustafa al-Imam execută pedepse lungi cu închisoarea, în timp ce un alt suspect, Ali Awni al-Harzi, a fost ucis într-un atac aerian în Irak în 2015.

Bakoush se confruntă cu opt capete de acuzare, inclusiv omor, terorism și incendiere, conform precizărilor făcute de Pam Bondi și Jeanine Pirro, principala procuroare din Districtul Columbia.