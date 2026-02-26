Poate cea mai frumoasă casă îngustă din București. Are puțin peste trei metri lățime și e în Centrul Vechi, pe strada Franceză

În inima Centrului Istoric al Bucureștiului, pe Strada Franceză, una dintre cele mai vechi artere ale orașului, se află Casa M. Russu, o clădire care atrage atenția cu proporțiile sale neobișnuite și cu eleganța concentrată.

Considerată una dintre cele mai înguste case istorice din zonă, este un exemplu remarcabil al modului în care primele parcelări și nevoile comerciale ale orașului au modelat arhitectura urbană a Capitalei.

Citește, pe B365.ro, istoria unei case-bijuterie din București.