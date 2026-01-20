Polonia vrea să elimine treptat măsurile de sprijin pentru refugiații ucraineni. „Ar putea paraliza piața muncii”

Guvernul polonez a început marți demersurile pentru eliminarea treptată a asistenței pentru refugiații ucraineni, introdusă în contextul războiului lansat de Rusia în februarie 2022, în condițiile în care susținerea publică pentru aceste ajutoare este în scădere, notează AFP.

„După patru ani, situația este mai stabilă” în Ucraina, a declarat Adam Szlapka, purtătorul de cuvânt al guvernului pro-european polonez, într-o conferință de presă.

„Aceste reglementări extraordinare pot fi eliminate treptat și putem trece de la soluții temporare la unele sistemice”, a adăugat oficialul.

Proiectul de lege, care va fi acum înaintat parlamentului, menționează că ajutorul inițial pentru ucraineni a fost „adoptat ca o măsură de urgență, temporară”.

Acesta cuprinde planuri de abrogare a prevederilor care au creat un sistem separat de asistență pentru ucraineni și prevede eliminarea celor mai multe dintre beneficiile sociale, de cazare și asistență medicală. O parte dintre protecțiile existente vor fi păstrate.

Proiectul, criticat de o confederație de business

Proiectul a fost criticat de unele voci din mediul de afaceri. Confederația Lewiatan, o organizație neguvernamentală care reprezintă antreprenori polonezi, susține că inițiativa „ar putea paraliza piața muncii”.

Într-un comunicat de presă, ONG-ul susține că asistența destinată ucrainenilor „a permis angajarea legală a aproximativ 1,24 milioane de persoane” și că ucrainenii reprezintă la ora actuală 66% din forța de muncă străină din Polonia.

În 2024, forța de muncă ucraineană din Polonia a avut o pondere de 2,7% în produsul intern brut al țării, ceea ce reprezintă mai mult decât contribuția statului polonez la ajutoare.

Polonia a fost punctul de intrare pentru milioane de refugiați ucraineni care au venit în Uniunea Europeană la începutul invaziei ruse și rămâne un hub esențial pentru livrarea de ajutoare umanitare și militare.

Un sondaj din ianuarie al Centrului pentru Cercetarea Opiniei Publice din Polonia arată că doar 48% dintre polonezi aprobă ajutorul acordat ucrainenilor care fug din calea războiului, în timp ce 46% se opun. Este cel mai scăzut nivel de sprijin de la lansarea măsurătorilor, după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014.

Președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat la începutul mandatului său, anul trecut, că nu va semna nicio „lege privind asistența specială pentru cetățenii ucraineni”.