Popularitatea lui Macron, la cel mai scăzut nivel. S-a redus și numărul francezilor care vor să îi asculte discursul de final de an

Popularitatea președintelui francez Emmanuel Macron a atins cel mai scăzut nivel de când a fost ales pentru prima oară la conducerea statului, în 2017, conform unui sondaj publicat vineri, cu doar câteva zile înainte ca acesta să transmită mesajul de final de an, scrie AFP.

Doar 25% dintre francezii chestionați în sondajul Toluna/Harris Interactive comandat de canalul de știri LCI au avut o opinie favorabilă despre Macron.

Directorul Toluna/Harris, Jean-Daniel Levy, a declarat într-un comunicat că pare că francezii îl judecă pe Macron mai degrabă prin prisma politicii interne, decât prin pozițiile sale în materie de politică externă.

Emmanuel Macron a devenit președinte al Franței în 2017, când, la 39 de ani, devenea cel mai tânăr șef de stat din istoria țării. El a câștigat un al doilea mandat în 2022, după o finală prezidențială în care a învins-o pe candidata de extremă dreapta Marine Le Pen.

Sondajul, în care au fost incluși 1.099 de adulți francezi contactați online, arată că 37% dintre aceștia intenționează să urmărească discursul de final de an al președintelui francez, care va fi transmis în direct în data de 31 decembrie. Anul trecut, ponderea era de 40%.

Jordan Bardella, cel mai bine privit

Potrivit cercetării, toți liderii clasei politice franceze și-au pierdut din popularitate în acest an. Cel mai bine clasat este Jordan Bardella, care conduce formațiunea de extremă dreapta Rassemblement National a lui Marine Le Pen, cu opinii favorabile în proporție de 42%.

Marja de eroare a sondajului este cuprinsă între 1,4 și 3,1 puncte procentuale.