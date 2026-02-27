Postul intermitent prelungit ca „reset metabolic” poate da peste cap organismul! Care sunt riscurile și alternativele, explică dr. Cristina Aftenie, gastroenterolog Regina Maria

În loc să favorizeze arderea grăsimilor, reacțiile alimentare severe pot duce la acumularea de grăsime viscerală și la dificultăți suplimentare în reglarea greutății/Foto: Shutterstock

• Promovat intens ca metodă rapidă de slăbit, postul intermitent prelungit înseamnă perioade fără hrană de peste 72 de ore.

• Deși promite „reset metabolic”, restricția severă poate declanșa modificări hormonale, încetinirea metabolismului și dezechilibre importante, mai ales la femei.

• Dr. Cristina-Daniela Aftenie, medic gastroenterolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, explică de ce postul foarte lung poate amplifica oboseala, anxietatea și dereglările menstruale, cine ar trebui să îl evite și ce alternative sunt considerate mai sigure pentru sănătatea metabolică.



Postul intermitent prelungit – perioadele fără hrană de trei zile sau mai mult – este promovat mai nou ca metodă de „reset metabolic” și soluție rapidă pentru scăderea în greutate. Din punct de vedere medical, însă, restricția severă poate declanșa mecanisme de adaptare care nu susțin metabolismul, ci îl încetinesc, în special la femei.

Când organismul percepe lipsa prelungită de hrană ca pe o situație de amenințare, activează sisteme de protecție menite să conserve energia. Pot crește hormonii de stres, pot scădea hormonii tiroidieni și reproductivi, iar metabolismul poate intra într-un mod de economisire. În loc să favorizeze arderea grăsimilor, aceste reacții pot duce la acumularea de grăsime viscerală și la dificultăți suplimentare în reglarea greutății.

Medicul gastroenterolog Cristina-Daniela Aftenie (FOTO) explică ce se întâmplă în organism în timpul unui post extrem, de ce femeile pot resimți mai rapid dezechilibrele și ce efecte pot apărea atunci când restricția alimentară devine excesivă.

Când postul nu mai este o adaptare, ci un stres metabolic

Ce se întâmplă în organism atunci când o persoană ține post mai mult de 72 de ore?

Un post de peste 72 de ore determină modificări metabolice și hormonale semnificative. Se intensifică procesele de autofagie (consumarea propriilor țesuturi de către un organism supus inaniției – n.red.), se instalează o stare de cetoză profundă (când organismul utilizează grăsimile ca sursă principală de energie în locul glucozei – n.red.), iar organismul începe să își conserve energia. Nivelul insulinei scade, hormonii tiroidieni se pot reduce, iar cortizolul poate crește.

Este diferit de postul de 12-24 de ore?

Da. Postul de scurtă durată duce în principal la consumul rezervelor de glicogen și la adaptări metabolice ușoare. În schimb, postul prelungit implică cetoză profundă, schimbări hormonale importante și un risc mai mare de dezechilibre electrolitice.

Nu există ghiduri internaționale ale marilor organizații care să recomande postul prelungit pentru scădere în greutate. Majoritatea societăților medicale chiar recomandă prudență în folosirea acestei metode, deoarece riscurile sunt mai mari și mai bine documentate decât beneficiile.

De ce a devenit atât de popular, în ciuda controverselor medicale?

Promite rezultate rapide și se bazează pe ideea de detoxifiere sau «reset metabolic», concepte care au un impact psihologic puternic. Dovezile științifice privind beneficiile sunt, însă, mixte.

Cum afectează postul prelungit ciclul menstrual, fertilitatea și hormonii de stres

De ce femeile sunt mai vulnerabile decât bărbații la efectele negative ale postului prelungit?

Sistemul lor hormonal este mai sensibil la lipsa prelungită de energie. Postul prelungit poate afecta mai rapid funcția tiroidiană, ciclul menstrual și echilibrul metabolic, comparativ cu bărbații.

Organismul feminin reacționează mai rapid și mai puternic la lipsa prelungită de energie. Hormonii tiroidieni și reproductivi scad ușor, metabolismul intra în modul de economisire, iar corpul devine mai vulnerabil la dezechilibre și la efectele stresului metabolic al postului lung.

În timpul postului prelungit, sistemul hormonal care reglează stresul – cunoscut medical drept axa hipotalamus-hipofiză-suprarenale – devine mai activ, ceea ce duce la creșterea nivelului de cortizol. Acest hormon influențează metabolismul: poate încetini funcția tiroidiană, poate încetini tranzitul intestinal și determină organismul să intre într-un mod de conservare a energiei.

Lipsa îndelungată de energie reduce hormonii tiroidieni și reproductivi, ceea ce poate duce la lipsa ovulației ca mecanism de protecție.

Postul extrem: pentru organism, nu e reset, e alarmă

Cum explică medicina noțiunea de „stres celular” în urma postului sever?

În medicină, „stresul celular” descrie situația în care celulele funcționează cu resurse energetice foarte reduse. Pentru a supraviețui, organismul activează mecanisme de protecție: reduce activitatea metabolică, crește nivelul de cortizol și intensifică procesele de reparare. Pe termen lung, această stare poate face organismul mai vulnerabil la dezechilibre.

Ce se întâmplă cu hormonii de stres, precum cortizolul, în timpul unui post foarte lung?

Nivelul de cortizol crește, deoarece organismul percepe lipsa prelungită de hrană ca pe un stres major. Acest hormon ajută corpul să mobilizeze energia și să mențină funcțiile vitale în condiții de lipsă prelungită de hrană.

Restricția alimentară severă poate determina organismul să intre într-un mod de conservare a energiei, ceea ce duce la încetinirea metabolismului.

Grăsime abdominală și digestie: efectele mai puțin discutate ale postului extrem

De ce unele femei acumulează grăsime abdominală după perioade de post sever?

Organismul intră într-un mod de conservare a energiei și își încetinește metabolismul. Nivelul crescut de cortizol favorizează depozitarea grăsimii abdominale, iar scăderea hormonilor tiroidieni reduce consumul energetic de bază. În plus, corpul poate interpreta deficitul sever ca pe o amenințare și devine mai eficient în stocarea caloriilor la reluarea alimentației. Dezechilibrele hormonale pot afecta și apetitul sau reglarea foamei. Unele femei să acumuleze grăsime mai rapid după un post extrem.

Cum este afectat sistemul digestiv (ficatul, intestinul, flora intestinală) de lipsa prelungită de hrană?

Ficatul își reduce activitatea metabolică și producția de enzime digestive. Intestinul își încetinește tranzitul și devine mai predispus la sensibilitate sau disconfort. Iar flora intestinală își pierde o parte din diversitate, deoarece bacteriile rămân fără nutrienți, ceea ce poate face sistemul digestiv mai fragil la reluarea alimentației.

Prin creșterea acidității gastrice se poate accentua refluxul gastroesofagian. Încetinirea tranzitului intestinal și modificarea florei intestinale pot destabiliza un colon iritabil sau pot agrava simptomele digestive deja existente.

Cum îți dai seama că postul îți face rău

Care sunt semnele că postul a devenit dăunător pentru organism?

Amețeala persistentă, slăbiciunea extremă, dificultatea de concentrare, senzația de leșin, palpitațiile însoțite de greață accentuată, tulburările menstruale sau schimbările bruște de dispoziție pot indica faptul că postul a devenit dăunător.

Leșinul, amețeala severă, palpitațiile sau durerile în piept, vărsăturile persistente, durerile abdominale intense, confuzia, tulburările de vorbire, semnele de deshidratare (urinări rare, gură uscată) sau sângerările menstruale neobișnuite impun oprirea imediată a postului și consult medical. Aceste manifestări arată că organismul nu mai poate gestiona stresul metabolic al restricției prelungite.

Oboseala, anxietatea sau tulburările de somn pot fi legate direct de postul prelungit?

Da, pot fi legate direct. Postul prelungit destabilizează hormonii implicați în reglarea stării de spirit și poate afecta ritmul circadian, ducând la somn superficial și la o capacitate mai redusă de a face față stresului.

Situații în care postul extrem este contraindicat

Ce categorii de femei ar trebui să evite complet postul prelungit?.

Postul extrem nu este recomandat adolescentelor, femeilor cu dereglări hormonale, celor cu antecedente de tulburări alimentare și femeilor foarte active sau sportive. Un organism aflat în dezvoltare sau supus unui efort fizic intens are nevoie constantă de energie și masă musculară, iar restricția severă poate agrava dezechilibrele existente.

În ce situații medicale postul prelungit este contraindicat absolut?

În sarcină și alăptare, la persoanele cu diabet sau tulburări alimentare (anorexie, bulimie), la cele cu afecțiuni cardiace sau tiroidiene, precum și la persoanele subponderale, vârstnice sau la adolescenți.

Există contexte medicale specifice în care postul prelungit poate fi indicat strict sub supraveghere medicală?

În anumite contexte medicale, precum obezitatea severă sau pregătirea preoperatorie pentru unele intervenții chirurgicale, restricția alimentară poate fi utilizată strict sub supraveghere medicală. În aceste cazuri, însă, nu vorbim despre practici promovate online, ci despre indicații medicale controlate.

Când postul este urmat după protocoale online

Ce riscuri apar atunci când femeile urmează protocoale de post prelungit promovate online, fără evaluare medicală prealabilă?

Posturile prelungite promovate online pot părea atractive, dar pentru majoritatea femeilor riscurile sunt mult mai mari decât beneficiile, în lipsa unei evaluări medicale. Fără analize și supraveghere, semnele de dezechilibru pot trece neobservate. Protocoalele standardizate nu țin cont de istoricul medical, greutate, vârstă, nivel hormonal sau stil de viață.

Corpul are nevoie de stabilitate, nu de șocuri

Ce recomandați în locul postului extrem?

Mese regulate care includ proteine, fibre și grăsimi sănătoase pentru o sațietate stabilă, alături de mișcare moderată, odihnă și evitarea restricțiilor extreme. Abordarea echilibrată este mai sustenabilă decât perioadele lungi fără hrană.

Este mai important cât mâncăm sau când mâncăm?

Ambele contează. Aportul total de hrană determină dacă organismul se află în echilibru, deficit sau exces energetic. În același timp, mesele echilibrate – cu proteine, fibre și grăsimi sănătoase – ajută la stabilizarea glicemiei și reduc pofta de dulce. Momentul meselor are și el un rol: mesele luate dimineața sunt metabolizate mai eficient decât cele luate seara, în timp ce mesele târzii pot influența negativ digestia și calitatea somnului.

O abordare medicală matură pune accent pe echilibru, nu pe intervenții extreme. Corpul funcționează ca un sistem integrat, iar alimentația influențează direct modul în care hormonii reglează energia, stresul, somnul, fertilitatea și metabolismul. Nutriția adecvată susține stabilitatea hormonală. Ritmul meselor influențează ritmurile circadiene. Iar calitatea alimentelor contribuie la sănătatea florei intestinale.

Ce le transmiteți femeilor care se simt presate să țină posturi extreme pentru rezultate rapide?

Înțeleg foarte bine nevoia de a pierde rapid în greutate. Dar corpul nu este proiectat să funcționeze în regim de urgență. Este un sistem care are nevoie de stabilitate, nu de șocuri.

Articol susținut de Regina Maria