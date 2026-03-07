Povestea singurului portret al surorilor Brontë acceptat academic

Surorile scriitoare Emily, Charlotte și Anne Brontë au fost pictate împreună de fratele lor Patrick Branwell, în 1834, lucrare aflată acum în colecția National Portrait Gallery din Londra.

Ele se bucură și astăzi de succes, grație viziunilor romantice și gotice exprimate în romane ca „La răscruce de vânturi/ Wuthering Heights” (1847), scris de Emily Brontë, „Jane Eyre” (1847), de Charlotte Brontë, și „Necunoscuta de la Wildfell Hall/ The Tenant of Wildfell Hall” (1848), de Anne Brontë, publicate inițial sub pseudonime masculine – Ellis Bell, Currer Bell și Acton Bell -, care reprezintă cele mai cunoscute realizări ale lor.

