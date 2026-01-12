Acuzațiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu. Deputat USR: „Cum pot să continui ca ministru dacă ai furat?”

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru al Comisiei juridice din Camera Deputaților, susține într-un dialog cu HotNews că dacă ministrul Radu Marinescu va refuza să demisioneze, iar PSD îl va menține în funcție, social-democrații vor răspunde pentru acest lucru. „Plagiatul este clar un furt”, spune Dimitriu, în contextul în care PressOne a publicat luni o investigație care arată că ministrul Justiției și-a plagiat peste jumătate din teza de doctorat.

Alexandru Dimitriu a explicat în dialogul cu HotNews că la nivelul USR nu există încă o poziționare unitară, pentru că urmează o ședință a partidului pentru a se stabili cum se poziționează partidul pe acest subiect.

„Din punctul meu de vedere, dar aici este punctul meu de vedere, că încă nu am avut o ședință la USR, dar gândiți-vă, cum pot să continui ca ministru dacă ai furat? Plagiatul este clar un furt. Fiind furt, nu mai ai ce să cauți în Guvern. Dar aceasta este opinia mea, momentan. Nu e conturată în USR, pentru că încă nu ne-am întâlnit să discutăm acest lucru. Dar sunt convins că majoritatea colegilor mei sunt în asentimentul meu: domnul ministru trebuie să își dea demisia”, a declarat Alexandru Dimitriu.

Întrebat ce se va întâmpla cu coaliția de guvernare dacă Radu Marinescu va refuza în continuare să demisioneze, iar PSD îl va susține în funcție, deputatul USR a spus că „este responsabilitatea PSD și va răspunde pentru faptul că menține pe cineva care are această anatemă deasupra capului”.

„Ok, pot să fiu de acord, se va spune: nu e nimic dovedit, este o acuzație. Să mă ierte Dumnezeu, vorbim de jumătate din teza de doctorat care este obiectul în aceste acuzații”, a spus Dimitriu.

„Domnul Marinescu se pare că nu a fost mândru de ce a făcut”

Alexandru Dimitriu are la rândul său doctor în drept, cu lucrarea „Recuperarea creanţelor prin procedura insolvenţei”, obținută la Universitatea din București. El spune că „în momentul în care îți dai doctoratul și muncești „ca un câine” dacă vrei să faci doctoratul cum trebuie, trebuie să ajungi să și regreți că ai dat la doctorat, pentru că e foarte greu”.

„Eu așa am fost, regretam în ultimul an că am dat la doctorat. Pe urmă nu vrei să fii mândru de ce ai făcut? Nu îți publici teza de doctorat? Domnul Marinescu se pare că nu a fost mândru de ce a făcut și acum înțelegem și de ce, pentru că nu și-a publicat-o. Să nu-ți publici teza de doctorat care reprezintă cel mai de suflet al formării tale academice e cel puțin bizar”, a susținut Dimitriu.

USR nu va depune moțiune simplă împotriva ministrului Radu Marinescu

„Nu o să inițiem moțiuni împotriva membrilor Guvernului din care facem parte. Sper că în cadrul coaliției se va ajunge la un final normal și anume ca PSD să-l retragă pe domnul Marinescu”, a declarat deputatul USR.

Întrebat ce părere are despre pozițiile celor care susțin că este „bizar” momentul în care a fost publicată investigația PressOne, având în vedere că acest moment coincide cu declanșarea procedurilor pentru numirea șefilor de parchete, Alexandru Dimitriu a explicat că „toată munca aceasta să devalualezi un plagiat e o muncă destul de consistentă”.

„Cel mai probabil acum a finalizat doamna Șercan. Nu știu, n-am luat legătura cu dumneai, nici nu o cunosc, doar presupun, sunt simple speculații. Dar e normal să fie sub lupă orice activitate a oricărui politician, fie că e consilier local, parlamentar, ministru sau prim-ministru, respectiv președinte. E o investigație de presă”, a mai declarat deputatul USR.

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, scrie jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu, a reacționat afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată „De ce acum? De ce eu?”, Radu Marinescu afirmă că articolul este unul „defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate”.