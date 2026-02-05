Prefectul Capitalei, despre drumul construit de Robert Negoiță anchetat acum de DNA: „S-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizaţii”

Drumul construit de primarul Sectorului 3 pe terenul privat al fratelui său a fost făcut fără autorizații peste o magistrală de gaz, iar Prefectura București a făcut demersuri pentru rezolvarea situațiilor, dar situația nu a fost remediată ci tergiversată, a spus prefectul Andrei Nistor într-o intervenție la Digi24.

DNA efectuează astăzi percheziții, inclusiv la domiciliul lui Robert Negoiță și la Primăria Sectorului 3, într-un dosar în care primarul este suspectat de abuz în serviciu în legătura cu modul în care au fost construite mai multe drumuri. Între faptele de care e acuzat edilul se numără construirea unui drum pentru fratele său Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar, despre care a relatat Recorder.

„Am constatat ceva trist, că s-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizaţii de niciun fel, pe un teren al unor privaţi, nici măcar nu era terenul primăriei. Acolo erau nişte foste drumuri de pământ, nişte uliţe practic, peste care Primăria Sectorului 3 a construit. Am înţeles şi atunci necesitatea, s-a dezvoltat foarte mult zona, era trafic destul de mare, era nevoie de acele drumuri. Din păcate, totul a fost făcut pe repede-înainte «hai să le asfaltăm, că nu mai stăm după autorizaţii» şi ar fi putut să se întâmple o nenorocire ca în Rahova, de exemplu”, a declarat prefectul Andrei Nistor, citat de news.ro.

În intervenția la Digi, Andrei Nistor a precizat că a avut mai multe discuţii cu reprezentanţii Primăriei Sectorului 3, „chiar şi în teren” şi că le-a cerut „absolut toate documentele”, dar el nu a sesizat DNA.

„Au trimis o parte dintre acestea, le-am cerut documente inclusiv pentru toate construcţiile care au fost în zonă, pentru că am avut şi alte sesizări, unele dintre ele nu s-au adeverit, dar, din păcate, lucrurile n-au arătat roz. Tot din păcate, nu au reuşit să remedieze până acum situaţia, deşi noi am tot făcut reveniri să vedem în ce stadiu sunt, dar ei s-au blocat în (n. red. răspunsuri de genul) «nu găsim constructori, nu găsim oameni care să se ocupe», din păcate”, a explicat prefectul.

DNA: Lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi fără documente legale

DNA anunță, într-un comunicat, că cercetările vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție legate de lucrări ilegale de construire şi asfaltare a mai multor străzi.

„Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale. În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis DNA, fără să-l numească pe Robert Negoiță.