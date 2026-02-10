Prima țară atacată terestru de Rusia în cazul unui război nuclear. „Este un scenariu pentru care ne pregătim”

În cazul izbucnirii unui război nuclear, Rusia ar putea să-și concentreze primul atac terestru astfel încât să-și protejeze capacitățile nucleare, ceea ce ar însemna ocuparea unor teritorii din Norvegia, a afirmat Eirik Kristoffersen, șeful armatei norvegiene, într-un interviu pentru The Guardian.

Eirik Kristoffersen a spus că Norvegia nu poate exclude posibilitatea unei invazii rusești a țării, sugerând că Moscova ar putea să atace ca să-și protejeze dotările nucleare din Nordul extrem.

„Nu excludem ocuparea unor teritorii de către Rusia ca parte a planului lor de a-și proteja propriile capacități nucleare, care sunt singurul lucru pe care-l mai au ca să amenințe Statele Unite”, a spus generalul norvegian.

Kristoffersen a spus că scopurile de cucerire ale Rusiei în Norvegiei nu sunt de aceeași natură ca în Ucraina sau alte foste teritorii sovietice, însă o mare parte din arsenalul nuclear al Rusiei este localizat în peninsula Kola, la mică distanță de granița cu Norvegia. Este vorba de submarine nucleare, rachete cu lansare de la sol și avioane cu capacitate de lansare a bombelor nucleare. Acestea ar fi de importanță crucială în cazul în care Rusia ar intra într-un conflict cu NATO.

Contacte regulate cu armata rusă

„Nu excludem acest lucru pentru că pentru Rusia este o opțiune să o facă pentru a se asigura că arsenalul nuclear, capabilitățile pentru a doua lovitură, sunt protejate. Este scenariul pentru care ne pregătim în nordul extrem”, a afirmat generalul Kristoffersen.

Kristoffersen este șeful armatei din 2020, perioadă în care invazia din Ucraina a determinat regândirea securității europene. Suedia și Finlanda au intrat în NATO, iar Norvegia și-a consolidat apărarea în fâșia de teritoriu de la granița cu Rusia. „Dacă te pregătești pentru ce-i mai rău, ești mai capabil să contracarezi sabotajul și alte amenințări hibride”, a precizat generalul.

Pe de altă parte, Norvegia și Rusia au menținut contacte direct în ce privește misiunile de salvare în Marea Barents și există întâlniri periodice la graniță între reprezentanți ai celor două armate. Generalul a recomandat instalarea unei linii de comunicații directe între cele două capitale ca să evite escalarea situației din cauza unor neînțelegeri a situației dintr-o parte sau alta, chiar dacă acțiunile Rusiei în zonă au fost mai puțin agresive decât cele din Marea Baltică.

„Până acum, încălcările spațiului aerian au fost niște neînțelegeri. Rusia derulează activități de bruiaj și credem că bruiajul afectează și avioanele lor. Nu au spus asta, dar vedem că încălcările au loc, de obicei, din cauza lipsei de experiență a piloților. Când vorbim cu rușii, răspund într-o manieră foarte profesionistă și previzibilă”, a spus Eirik Kristoffersen.

În ce privește insulele Svalbard, controlate de Norvegia, dar cu o așezare rusească, Kristoffersen a spus că Norvegia respectă tratatul din 1920, care nu permite militarizarea insulei. Moscova a acuzat Oslo că face acest lucru pe ascuns însă Kristoffersen crede că este doar propagandă în care nici rușii nu cred.