Proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozia din octombrie, scutiți de taxe și impozite în 2026. Anunțul primarului

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Proprietarii apartamentelor din blocul din Strada Vicina din cartierul Rahova afectat de o puternică explozie în luna octombrie sunt scutiți de plata taxelor și impozitelor din acest an, a anunțat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu-Piedone. Cei care au achitat deja aceste sume pot cere restituirea lor.

„Am decis scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. Încă din ziua exploziei, am promis că cei afectați nu vor mai plăti taxe și impozite locale până la remedierea situației. Astăzi, respectăm această promisiune prin măsuri concrete”, a scris edilul Sectorului 5 într-o postare pe Facebook.

Potrivit Primăriei, decizia a fost luată ca măsură administrativă de sprijin, având în vedere prejudiciile suferite şi imposibilitatea utilizării imobilelor, notează News.ro.

În cazul în care există persoane care au achitat deja taxele şi impozitele, acestea pot depune o solicitare către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (DITL) Sector 5 pentru restituirea sumelor aferente.

„Măsura este adoptată în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care permit autorităţilor administraţiei publice locale acordarea de scutiri sau reduceri de la plata impozitelor în situaţii excepţionale”, se arată în comunicatul de presă al Primăriei Sectorului 5.

La baza aplicării legii stau rapoartele şi hotărârile întocmite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, mai menționează instituția.

Consiliul Local Sector 5 a aprobat în decembrie decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea la energia electrică şi gazele naturale a familiilor afectate de explozie.