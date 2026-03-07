Rară operațiune de debarcare: Armata israeliană a parașurat trupe din elicoptere, într-o „noapte de coșmar” în Liban

Armata israeliană a efectuat o operațiune aeriană în care a parașutat trupe într-un oraș din estul Libanului în timpul nopții, au declarat sâmbătă locuitorii și mass-media de stat libaneze, în timp ce atacurile israeliene intense asupra zonei au provocat moartea a peste 12 persoane, notează Reuters.

Libanul a fost cufundat și mai adânc în conflictul care cuprinde Orientul Mijlociu luni, când Hezbollah, milița șiită susținută de Iran, a lansat rachete și drone asupra Israelului, care a răspuns cu bombardamente intense în sudul și estul Libanului și în apropierea Beirutului.

În timpul nopții, elicopterele israeliene au debarcat trupe în apropierea orașului Nabi Chit din Valea Bekaa din estul Libanului, au declarat presa de stat libaneză și locuitorii.

Locuitorii și luptătorii Hezbollah au tras asupra trupelor în timp ce acestea se deplasau pe jos, conform surselor citate.

Trupele israeliene s-au retras și au plecat cu elicopterele, în timp ce forțele aeriene israeliene loveau Nabi Chit și orașele din apropiere, conform presei de stat și locuitorilor. Armata israeliană nu a răspuns imediat la întrebările Reuters cu privire la incident.

16 persoane ucise, potrivit autoritățile din Liban

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că 16 persoane au fost ucise în atacurile israeliene din ultimele 24 de ore în Nabi Chit.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru Reuters că numărul victimelor include persoanele ucise în atacurile de vineri, precum și în timpul bombardamentelor intense din timpul nopții, și că se așteaptă ca acesta să crească în continuare.

Două surse din domeniul securității au declarat pentru Reuters că printre morți se află și trei soldați.

Atacurile israeliene au ucis peste 200 de persoane în Liban, iar ordinele de evacuare au dus la strămutarea a aproximativ 300.000 de persoane, dintre care doar o treime locuiesc acum în adăposturi ale guvernului.

„Noapte de coșmar”

Shawki al-Masri, care locuiește într-un oraș adiacent Nabi Chit, a descris atmofesta din timpul bombardamentului nocturn ca fiind o „noapte de coșmar”.

„Am auzit elicopterele deasupra casei noastre toată noaptea – zburau atât de jos încât am crezut că vor ateriza pe noi”, a declarat el pentru Reuters.

„Oamenii din oraș s-au trezit și au început să tragă asupra lor, apoi avioanele de luptă au început să bombardeze. A fost o noapte foarte violentă, care s-a calmat abia la răsăritul soarelui”, a spus el.

Într-o declarație făcută în timpul nopții, Hezbollah a afirmat că a tras asupra trupelor israeliene care fuseseră debarcate în apropierea orașului Nabi Chit de patru elicoptere israeliene. Grupul a declarat că trupele israeliene s-au retras.

În timp ce forțele israeliene desfășoară operațiuni terestre în sudul Libanului, avansând tot mai adânc într-o fâșie de sate de frontieră, operațiunile aeriene sunt rare, notează Reuters.

În războiul din 2024 dintre Israel și Hezbollah, forțele navale israeliene au răpit un bărbat dintr-un oraș de coastă libanez.

Avertisment de la ONU

Națiunile Unite au avertizat sâmbătă că conflictul se va agrava și că negocierile dintre Israel și Liban „trebuie continuate cu urgență” pentru a pune capăt ostilităților.

Coordonatorul special al ONU pentru Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, a declarat într-un comunicat că „este clar că acțiunile militare în curs de desfășurare nu vor aduce o victorie durabilă nimănui”.

„Dimpotrivă, ele nu vor face decât să adâncească instabilitatea și să provoace și mai multă suferință”, a spus ea.