Reacția organizației Roma for Democracy la declarațiile lui Radu Miruță. „Normalizează discriminarea exact din poziția puterii”

Organizația „Roma for Democracy” cere președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și liderului USR Dominic Fritz să nu-l desemneze ca ministru al Apărării pe Radu Miruță, actualul ministru al Economiei și interimar la MApN. ONG-ul susține că declarația făcută de Miruță, care a spus că „nu mă mut ca țiganul cu cortul” reprezintă „normalizarea discriminării” din zona puterii politice.

„Declarația ministrului Economiei, vehiculat ca viitor ministru al Apărării, Radu Miruță, în care folosește expresia „Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut ca țiganul cu cortul”, este inacceptabilă într-un stat democratic și profund jignitoare pentru o parte a cetățenilor României”, se spune într-un mesaj postat pe contul de Facebook al Roma for Democracy.

ONG-ul susține că afirmația nu este o simplă scăpare a ministrului, ci reprezintă reluarea unui stereotip rasist care asociază romii cu instabilitatea, dezordinea și lipsa de demnitate.

„Nu vorbim despre o „scăpare”, ci despre reproducerea unui stereotip rasist vechi, care asociază romii cu instabilitatea, dezordinea și lipsa de demnitate. Un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci și periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziția puterii”, cred cei de la Roma for Democracy.

Amintind că Ministerul Apărării este una dintre cele mai importante instituții ale statului, folosirea unui asemenea limbaj de către ocupantul acestui portofoliu arată că nu consideră cetățenii ca fiind egali și demni de respect.

„Rasismul nu este compatibil cu funcțiile publice de rang înalt. Nu poți conduce o instituție fundamentală pentru securitatea națională dacă porți, chiar și la nivel de limbaj, o viziune care exclude sau umilește (…) Un ministru al Apărării trebuie să fie un garant al egalității și al coeziunii sociale. Un rasist nu ar trebui să conducă unul dintre cele mai importante ministere ale României”, se mai spune în mesajul Roma for Democracy.

Miruță: „Nu mă mut ca țiganul cu cortul”

Într-o intervenție la Prima News, unde a vorbit despre veniturile pe care le încasează, ministrul Economiei și ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță (USR), a folosit „o exprimare discriminatorie, care nu ar avea ce să caute în orice dialog civilizat în lumea modernă”, explică, într-un dialog cu HotNews, sociologul Gelu Duminică.

Ministrul a fost întrebat dacă încasează două salarii, ca parlamentar și ca ministru, și a confirmat: „Sigur, mai iau de la Parlament, că sunt şi membru al Parlamentului. Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea”, a explicat Miruţă, la Prima News.

El a menționat că primeşte 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament. Ulterior a revenit și a spus că a a făcut o confuzie, pentru că de la parlament nu ia salariu. „Primesc bani de la Parlament, dar sunt sumele forfetare”.

Întrebat în aceeași emisiunea și despre faptul că Parlamentul îi plătește cazarea, ministrul USR Radu Miruță a spus „Am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 şi mi-e foarte bine acolo”, a afirmat ministru USR.

Contactat de Hotnews, sociologul Gelu Duminică spune că replica ministrului este atât de înrădăcinată în cultura noastră, încât nu crede că politicianul a realizat ce a spus.

„Sunt judecățile și prejudecățile pe care le avem. De multe ori nici măcar nu le mai înțelegem și nici măcar nu le mai conștientizăm. Logic că este o exprimare discriminatorie, care nu ar avea ce să caute în orice dialog civilizat în lumea modernă. Sunt convins că domnul Miruță nici măcar n-a realizat, atât de adânc este înrădăcinată. În teoria sociologică asta se numește prejudecată inconștientă. Ne place sau nu, toți le avem”, spune expertul.