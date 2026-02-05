Reacție rapidă a Chinei după ce Franța i-a arestat doi cetățeni într-un caz neobișnuit de spionaj ce a vizat rețeaua Starlink

Președintele chinez Xi Jinping alături de ministrul său de externe Wang Yi, FOTO: Athit Perawongmetha / AFP / Profimedia Images

Patru persoane, inclusiv doi cetățeni chinezi, au fost arestate în Franța sub suspiciunea de spionaj în favoarea Chinei și au fost aduse în fața unui judecător de instrucție, a anunțat miercuri târziu Parchetul din Paris, determinând o reacție rapidă a Beijingului, relatează Reuters.

Ca reacție la anchetă, Ministerul chinez de Externe a declarat joi că se opune „calomniei și denigrării malițioase” la adresa țării și a cerut părților relevante să protejeze drepturile și interesele legitime ale cetățenilor chinezi.

Reacția a venit după ce procurorii francezi au anunțat că divizia de infracționalitate cibernetică a Parchetului din Paris a deschis o anchetă judiciară în acest caz.

Anchetatorii afirmă că doi cetățeni chinezi au intrat pe teritoriul Franței cu scopul de a capta date satelitare din rețeaua Starlink a companiei SpaceX și date provenite de la entități de importanță vitală, în special entități militare, pentru a le transmite către țara lor de origine, respectiv China.

Patru persoane au fost aduse în fața judecătorului de instrucție, două dintre ele fiind plasate în arest preventiv, se mai arată în comunicatul autorităților franceze.

Reuters amintește că acest caz este cel mai recent dintr-o serie de incidente care implică acuzații de spionaj chinez în Europa.

Tensiunile dintre Beijing și puterile occidentale pe tema spionajului au crescut în ultimii ani, pe măsură ce agențiile de informații occidentale au tras tot mai des semnale de alarmă cu privire la presupuse activități de hacking susținute de statul chinez. China a negat constant aceste acuzații. La rândul său, China a acuzat țările occidentale de operațiuni de hacking.

Presupușii spioni au închiriat un Airbnb și au instalat o antenă ce a afectat conexiunea la internet a localnicilor

Potrivit comunicatului Parchetului din Paris, poliția franceză a fost alertată pe 30 ianuarie că doi cetățeni chinezi erau suspectați că desfășurau operațiuni de interceptare satelitară dintr-o locuință închiriată de pe Airbnb în localitatea Gironde din sud-vestul Franței.

Locuitorii din zonă observaseră instalarea unei antene satelitare cu un diametru de aproximativ doi metri, fapt care a coincis cu o întrerupere a conexiunii la internet.

Ancheta, coordonată de divizia de infracționalitate cibernetică a Parchetului din Paris, a fost încredințată Direcției Generale pentru Securitate Internă a Franței.

Anchetatorii au efectuat o percheziție pe 31 ianuarie, în timpul căreia au descoperit un sistem informatic conectat la antene satelitare utilizate pentru captarea datelor satelitare, acesta fiind confiscat pentru analiză. Cei doi indivizi au fost plasați în custodie.

Alte două persoane au fost arestate în momentul în care au sosit la locuință, fiind suspectate că au importat ilegal echipamentele.

Ancheta judiciară se va concentra asupra unor presupuse infracțiuni, inclusiv divulgarea ilegală de informații sensibile către entități străine, cu potențial de prejudiciere a intereselor naționale, precum și furtul organizat de date dintr-un sistem automatizat de prelucrare a informațiilor.