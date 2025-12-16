Regatul Unit va ancheta ingerința financiară străină în politica sa internă. Rusia, acuzată de dezinformare „la scară industrială”

Guvernul britanic a anunţat marţi lansarea unei anchete independente privind „ingerinţa financiară străină în politica” din Regatul Unit, în urma condamnării pentru corupţie a unui fost europarlamentar din partidul pro-Brexit UKIP, care a participat la o campanie de influenţă pro-rusă, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Pe 21 noiembrie, Nathan Gill, europarlamentar din 2014 până în 2020, a fost condamnat la zece ani de închisoare pentru că a acceptat zeci de mii de lire sterline de la un om de afaceri ucrainean apropiat Kremlinului, pentru a susţine discursuri favorabile Rusiei în Parlamentul European şi în mass-media între 2018 şi 2019.

Nathan Gill a colaborat atunci cu Nigel Farage, şi el europarlamentar la acea vreme, devenit în prezent liderul partidului anti-imigraţie Reform UK, care conduce în sondajele din Marea Britanie.

„Conduita acestui ales este o pată pentru democraţia noastră. Ancheta independentă va acţiona pentru a şterge această pată”, a declarat Steve Reed, ministrul locuinţelor, în Camera Comunelor, anunţând lansarea anchetei. Aceste evenimente „au demonstrat necesitatea de a pune sub semnul întrebării eficacitatea sistemului nostru de protecţie”, a insistat el.

Ancheta se va concentra pe „eficacitatea legislaţiei noastre privind finanţarea politică”, pe mecanismele de control existente pentru „identificarea şi reducerea ingerinţelor străine”, pe „garanţiile împotriva fluxurilor de finanţare ilicite”, precum şi pe „puterea de control a Comisiei Electorale”, a explicat el.

„Sunt pregătit să iau toate măsurile necesare pentru a proteja democraţia britanică împotriva oricărei ingerinţe străine şi ostile”, a adăugat Reed, pe fondul tensiunilor cu Rusia de la începutul războiului din Ucraina în 2022.

Întrebată în Parlament, ministrul de externe Yvette Cooper a acuzat Rusia că se află în spatele unor operaţiuni de dezinformare electorală „la scară industrială”, menţionând recentele alegeri din Republica Moldova.

După condamnarea lui Nathan Gill, Nigel Farage, care a fost acuzat în repetate rânduri că a adoptat o poziţie prea conciliantă faţă de Moscova, a declarat că este „uimit” de dezvăluirile despre fostul său coleg. Liderul Partidului Liberalilor Democraţi, Ed Davey, a declarat că Reform UK şi Nigel Farage constituie „un pericol pentru securitatea naţională”.