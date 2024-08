Rob Schneider își cere scuze fiicei sale, care l-a repudiat în public: „Mă simt îngrozitor”

Actorul american Rob Schneider și-a cerut scuze fiicei sale înstrăinate, cântăreața Elle King, după ce aceasta l-a repudiat în public și a vorbit despre relația „toxică” pe care a avut-o cu tatăl ei, relatează revista Variety.

„E distractiv să fii părinte, nu?”, a întrebat ironic Schneider într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, după ce acesta l-a întrebat despre comentariile dure făcute în presă de fiica sa.

Schneider, în vârstă de 60 de ani, a lăsat însă la o parte tonul ironic și a continuat:

„Păi, vreau doar să îi spun fiicei mele Elle: Te iubesc și îmi doresc să fi fost când am avut 20 de ani tatăl de care ai avut nevoie. În mod clar, nu am fost. Sper să mă poți ierta pentru neajunsurile mele. Te iubesc complet și te iubesc așa cum ești”.

„Vreau doar ca tu să fii bine și fericită cu tine însuți și cu bebelușa ta frumoasă, Lucky”, a adăugat Schneider, care a devenit recent bunic. „Îți urez toate cele bune. Mă simt îngrozitor. Vreau doar să știi că nu iau personal nimic din ce spui”, a subliniat actorul cunoscut pentru numeroasele sale roluri din filme de comedie.

Comentariile lui Rob Schneider care au deranjat-o pe fiica sa

Actorul american, care în ultimii ani nu și-a ascuns opiniile conservatoare, a fost una dintre persoanele publice din Statele Unite care au criticat ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din cauza scenetei care a fost interpretată ca fiind batjocoritoare la adresa ultimei cine pe care Iisus a avut-o cu apostolii săi.

„Îmi pare rău să le spun celor mai grozavi atleți din lume, vă urez toate cele bune, dar nu mă pot uita la Olimpiada care arată lipsă de respect față de creștinism și îl celebrează deschis pe Satana”, a transmis el într-o postare făcută pe „X” după ceremonia de deschidere, după cum relata Fox News la momentul respectiv.

„Sper sincer ca aceste Jocuri Olimpice să aibă același număr de spectatori ca CSPAN”, a adăugat el, referindu-se la televiziunea publică din SUA care transmite în direct lucrările Congresului american, o țintă regulată a comedianților datorită ratingurilor sale insignifiante.

Ce a spus cântăreața Elle King despre tatăl ei

„Nu sunt de acord cu o grămadă din lucrurile pe care le spune”, a declarat fiica lui Schneider într-o apariție recentă în podcastul „Dumb Blonde” găzduit de Bunnie Xo, o cunoscută influenceriță din Statele Unite.

„Vorbești pe fund și vorbești rahaturi despre travestiți și, știi, drepturile gay. Și e ceva de genul, du-te naibii”, i-a transmis cântăreața tatălui său înstrăinat.

Ea a relatat de asemenea că nu a fost foarte apropiată de Schneider în copilărie și că nu a simțit că are o relație autentică până când a devenit „mult, mult mai în vârstă”.

„Dacă stricam vreodată o filmare, dacă vorbeam, intram în probleme serioase”, a povestit Elle King. Fiica în vârstă de 35 de ani a lui Schneider a povestit că una dintre sursele constante de tensiune cu el a fost greutatea ei.

„Tatăl meu m-a trimis la tabere pentru slăbit… și apoi într-un an am avut probleme fiindcă mi-am scrântit glezna și nu am pierdut deloc în greutate”, a relatat ea.

King a spus de asemenea că nu are nicio intenție să repare relația cu tatăl său înstrăinat și că nu dorește să fie asociată în niciun fel cu el. „Pur și simplu nu e amabil”, a declarat ea.

Elle King este fiica pe care Rob Schneider a avut-o în 1989 cu fotomodelul London King. Schneider și London King au divorțat când Elle era bebeluș și ea a fost crescută de mama sa.

Rob Schneider mai are doi copii, născuți în 2012 și 2016, cu prezentatoarea TV Patricia Azarcoya Arce, soția sa din prezent.