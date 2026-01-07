Roblox introduce verificarea obligatorie a vârstei în întreaga lume pentru toți utilizatorii care vor să vorbească între ei

În urma unui val de procese și investigații legate de siguranța copiilor pe platforma sa, Roblox a implementat verificarea facială obligatorie pentru toți utilizatorii care doresc să acceseze funcțiile de chat. Compania extinde acum această cerință la nivel global, după ce a testat-o inițial în câteva piețe luna trecută, relatează TechCrunch.

Pentru a finaliza procesul de verificare a vârstei, utilizatorii trebuie să deschidă aplicația Roblox, să permită accesul la camera dispozitivului și să urmeze o serie de instrucțiuni afișate pe ecran pentru verificarea facială, la fel cum se întâmplă și cu alte aplicații – ca de exemplu cele de online banking.

După procesarea verificării vârstei, Roblox afirmă că va șterge orice imagini sau videoclipuri ale utilizatorilor. Verificarea este realizată de un furnizor terț care șterge de asemenea imaginile și videoclipurile după finalizarea procesului, potrivit companiei a cărei platformă de gaming online a cunoscut o creștere explozivă a popularității în ultimii ani.

Roblox precizează că utilizatorii ce au împlinit vârsta de 13 ani sau sunt mai în vârstă pot alege de asemenea să își verifice vârsta prin verificare cu act de identitate, în locul verificării faciale.

În februarie anul trecut, platforma de gaming online a raportat o medie de 85,3 milioane de utilizatori activi zilnic. Potrivit companiei, baza sa lunară de jucători include jumătate dintre toți copiii americani cu vârsta sub 16 ani.

Roblox subliniază că doar unii utilizatori vor fi nevoiți să își verifice vârsta

Compania subliniază că, deși verificările de vârstă sunt opționale, ele sunt obligatorii pentru utilizatorii care doresc să acceseze funcțiile de comunicare. Cu alte cuvinte, utilizatorii nu sunt obligați să își verifice vârsta pentru a folosi Roblox, dar verificarea este necesară pentru a utiliza funcțiile de chat.

Dacă procesul de verificare a vârstei estimează incorect vârsta unui utilizator, acesta poate contesta decizia și își poate verifica vârsta prin metode alternative, inclusiv prin verificare cu act de identitate sau prin controale parentale care le permit părinților să actualizeze vârsta copilului lor.

„Folosind mai mulți indicatori, Roblox evaluează constant comportamentul utilizatorilor pentru a determina dacă cineva este semnificativ mai în vârstă sau mai tânăr decât se așteaptă”, a scris compania într-o postare publicată pe blogul său. „În aceste situații, Roblox le va solicita în curând utilizatorilor să repete procesul de verificare a vârstei”, precizează aceasta.

Odată ce utilizatorii finalizează o verificare a vârstei, ei pot accesa chat-ul bazat pe vârstă, ceea ce înseamnă că pot comunica doar cu alți utilizatori dintr-o grupă de vârstă similară. Există șase grupe de vârstă: sub 9 ani, 9-12 ani, 13-15 ani, 16-17 ani, 18-20 ani și 21 de ani și peste. Utilizatorii din fiecare grupă de vârstă pot comunica prin chat cu persoane din grupele imediat inferioară și superioară. De exemplu, utilizatorii din categoria 9–12 ani pot comunica atât cu utilizatori din propria grupă, cât și cu cei din grupele „sub 9 ani” și „13–15 ani”.

Roblox precizează că funcția de chat este dezactivată implicit pentru copiii sub 9 ani, cu excepția cazului în care un părinte își dă consimțământul în urma unei verificări a vârstei.

FOTO articol: Inkdropcreative1 / Dreamstime.com.