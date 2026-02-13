Rogobete vrea să dea afară medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat: „Pleacă la ora 11 de la spital, de multe ori împreună cu pacientul”

Ministrul Sănătății anunță că intenționează să introducă în lege o prevedere care să permită desfacerea contractelor de muncă ale medicilor prinși că lucrează la privat în timpul programului de la spitalul public.

„Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat şi de cele mai multe ori împreună cu pacientul. Dacă nu încetăm cu acest fenomen care ne costă multe sute de milioane de lei pe an, sistemul de sănătate nu are cum să se facă bine”, a declarat vineri ministrul Sănătății, la un eveniment la Timișoara, potrivit Agerpres.

El a precizat că a fost „împotriva conceptului ca medicul să aleagă între public şi privat. Nu este normal. Medicul, după programul de la public, are dreptul să facă ce vrea cu profesia lui.”

„Dar nu este corect”, a adăugat ministrul, „ca în timpul programului de la public să activeze în programul de la privat.

Alexandru Rogobete mai spune că în lege va fi introdusă o nouă prevedere care va interzice dreptul la libera practică al medicilor din sistemul medical public, la privat, în timpul liber, dacă respectivul medic susţine că este bolnav şi nu poate face gărzi la stat:

„Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital. Nu putem fi ipocriţi şi nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat”, afirmă Alexandru Rogobete.

Scutirile de gărzi vor fi reevaluate la nivel naţional, după evenimentul de la Constanţa, unde 75% din personalul medical avea lombosciatică şi scutire de gardă la spitalul public, dar toţi medicii aveau activitate operatorie în privat, mai spune ministrul Sănătății:

„Se mai introduce o măsură nouă, în curând: cine are scutire de gardă, nu mai are voie prin lege, îşi pierde dreptul de liberă practică (în privat – n.red.), dacă după orele de program din sistemul public este fără activitate medicală, pentru a proteja un om care are probleme de sănătate să se recupereze mai repede”, a încheiat ministrul Sănătății.