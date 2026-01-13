Rusia a deschis o anchetă după ce 9 bebeluși au murit în doar câteva zile la un „spital al groazei” din Siberia

Rusia a deschis o anchetă penală privind moartea a nouă bebeluși nou-născuți în cursul acestei luni, pe fondul unor suspiciuni de neglijență la un spital de maternitate din Siberia, relatează Reuters.

Comitetul de Anchetă al statului a declarat că personalul este audiat, documentele medicale au fost ridicate, iar expertizele medico-legale sunt în desfășurare pentru a stabili cauza deceselor în orașul Novokuznețk, cu o populație de 550.000 de locuitori.

Spitalul a precizat că, începând cu 1 decembrie, a tratat 32 de bebeluși în secția de terapie intensivă, inclusiv 17 care se aflau în stare critică, cu „infecții intrauterine severe”.

„Toți nou-născuții au primit îngrijiri medicale în conformitate cu ghidurile clinice. Din păcate, nouă bebeluși nu au supraviețuit”, se arată într-un comunicat.

Patru bebeluși se aflau în continuare în terapie intensivă, iar alți patru au fost transferați la un alt spital, a mai precizat instituția.

Decesele bebelușilor au fost pe larg comentate în Rusia

Cazul a fost relatat pe larg de presa de stat rusă, precum și de instituții media independente, și a provocat indignare pe rețelele sociale.

Ilya Serediuk, guvernatorul regiunii Kuzbass din Siberia, unde se află spitalul, a declarat că medicul-șef al instituției a fost suspendat din funcție pe durata anchetei.

Anunțul său, făcut pe canalul de mesagerie Telegram, a generat zeci de comentarii șocate și furioase cu privire la starea sistemului de sănătate.

Unele persoane au cerut demiterea unor oficiali de rang înalt, în timp ce altele s-au întrebat cum poate Rusia să se aștepte să își crească rata scăzută a natalității – o prioritate-cheie stabilită de președintele Vladimir Putin – dacă astfel de tragedii nu sunt prevenite.

Întrebat despre decese într-un interviu televizat, ministrul regional al sănătății Andrei Tarasov a răspuns evaziv: „A avut loc o situație. În acest moment se desfășoară o anchetă”.

Presa de stat a difuzat imagini video cu anchetatori care se deplasau prin spital și inspectau documente.

Spitalul a anunțat pe site-ul său că a suspendat internările din cauza unui exces de infecții respiratorii și că aplică măsuri de carantină. Instituția nu a menționat decesele bebelușilor drept motiv pentru care nu mai primește pacienți noi.