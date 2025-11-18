Rusia a început „perioada de pregătire pentru război” cu Polonia, spune generalul care conduce armata poloneză

10 august 2025, Varșovia, Polonia: Wieslaw Kukula (șeful Statului Major General al Armatei Poloneze) privește soldații care defilează pe Wislostrada în timpul unei parade militare cu ocazia Zilei Armatei Poloneze. FOTO: Marek Antoni Iwanczuk / Zuma Press / Profimedia

Rusia a început să se pregătească pentru război cu Polonia, în contextul în care Moscova continuă să intensifice atacurile cibernetice și actele de sabotaj pe teritoriul polonez, a afirmat luni șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wieslaw Kukula.

„Rusia a început perioada de pregătire pentru război. Ei construiesc aici un mediu menit să creeze condiții favorabile pentru o potențială agresiune pe teritoriul polonez”, a declarat Kukula pentru Polskie Radio, postul public de radio al Poloniei, potrivit The Kyiv Independent.

Afirmațiile lui Kukula au venit la doar câteva ore înainte ca premierul polonez Donald Tusk să anunțe că o linie ferată care face legătura între Varșovia și Lublin a fost aruncată în aer într-un „act de sabotaj fără precedent”. Acel drum feroviar servea inclusiv ca mijloc de legătură între Ucraina și transporturile vitale de ajutoare militare occidentale.

Deși Polonia nu a numit oficial un suspect în explozie, Varșovia a tras un semnal de alarmă cu privire la cazurile tot mai numeroase de sabotaj și activități de spionaj care au vizat Polonia în ultimii ani, numeroase incidente fiind legate de serviciile de informații rusești sau belaruse.

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a sugerat că explozia poate sugera un nou atac hibrid rusesc menit să „testeze reacțiile”.

„Dacă cineva a fost la război, știe că ceea ce trăim astăzi nu este un război propriu-zis; este, de fapt, o situație de pre-război – sau ceea ce numim război hibrid”, a declarat Kukula, înainte de explozia de pe calea ferată.

Comentariile generalului polonez de rang înalt sunt un ecou al avertismentelor oficialilor occidentali cu privire la escaladarea operațiunilor hibride ale Moscovei în întreaga Europă, inclusiv incursiunile cu drone, sabotaje și atacuri cibernetice.

Șeful serviciilor secrete germane, Martin Jaeger, a declarat în fața parlamentarilor de la Berlin, pe 13 octombrie, că Rusia este gata să testeze frontierele europene și să escaladeze tensiunile actuale într-o confruntare deschisă în orice moment, întrucât Moscova continuă să încalce spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice cu drone și avioane de vânătoare.

Când a fost rugat să răspundă la recentele declarații ale secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, care a comparat situația globală actuală cu cea din 1939 (din ajunul celui de-al Doilea Război Mondial) și cu cea din 1981 (apogeul Războiului Rece), Kukula a spus că aceste afirmații ale șefului Pentagonului constituie o „comparație foarte bună, deoarece, în realitate, totul depinde astăzi de atitudinea noastră – de faptul dacă reușim să descurajăm adversarul sau, dimpotrivă, să-l încurajăm să recurgă la agresiune”.

„Sincer să fiu, suntem mereu într-o perioadă de pre-război; chiar și Războiul Rece a fost o astfel de perioadă. Este o chestiune de gestionare a acestei perioade de pre-război, de construire a unei politici de descurajare eficiente, bazată în mare parte pe capacitățile noastre defensive, dar și pe atitudinea cetățenilor”, a adăugat generalul polonez.

La începutul lunii septembrie, forțele poloneze și cele NATO au doborât mai multe drone rusești deasupra teritoriului Poloniei, ceea ce a marcat primul astfel de incident – doborârea unor arme ale Moscovei de către Alianța Nord-Atlantică – după izbucnirea invaziei ruse din Ucraina. Incursiunile au determinat apeluri pentru întărirea defensivei aliate, în timp ce unii membri NATO au solicitat doborârea avioanelor rusești, dacă va fi necesar.