Rusia atacă Ucraina cu racheta care l-a făcut pe Trump să rupă pactul nuclear istoric. Experții confirmă dovezile găsite pe front

Ofițer rus trecând pe lângă racheta de croazieră 9M729 și lansatorul său mobil, în timpul unei prezentări la Kubinka, 2019. Credit line: AP / AP / Profimedia

Analiza fragmentelor recuperate în regiuni precum Liov sau Vinița confirmă că Moscova a folosit racheta 9M729 de zeci de ori în Ucraina. Utilizarea acestei arme cu capacitate nucleară este atestată, pentru prima dată, de dovezile vizuale trimise de forțele de ordine ucrainene către Reuters.

Specialiștii au analizat imagini cu fragmente ale rachetei, furnizate agenției Reuters de trei surse din poliția ucraineană. Concluziile lor confirmă utilizarea acestei arme cu capacitate nucleară de către Rusia în Ucraina, validând astfel informațiile publicate de agenția de presă în luna octombrie a anului trecut.

Dezvoltarea acestei rachete de către Moscova l-a determinat pe Donald Trump să retragă Statele Unite, în 2019, din Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară (INF), au afirmat doi experți pentru Reuters. Trump a susținut atunci că arma lansată de la sol poate zbura mult peste limita de 500 km permisă de acest acord istoric.

Recent, Procuratura Generală a Ucrainei a oferit o dovadă în acest sens: o rachetă 9M729 lansată pe 5 octombrie anul trecut a parcurs peste 1.200 km.

Utilizarea rachetei de zeci de ori în Ucraina este un exemplu al modului în care sistemul de control al armelor nucleare, creat după Războiul Rece, s-a prăbușit în ultimii ani. Chiar luna aceasta a expirat New START, ultimul tratat care mai impunea limite asupra armelor strategice ale Statelor Unite și ale Rusiei.

Fragmente de rachetă găsite în vestul Ucrainei

Rusia a lansat racheta 9M729 asupra Ucrainei de două ori în 2022 și de 23 de ori în perioada august-octombrie anul trecut, fiind prima utilizare cunoscută a rachetei în luptă, au declarat în octombrie, pentru Reuters, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha și alte surse oficiale.

Cel puțin încă patru astfel de rachete au fost lansate de ruși asupra Ucrainei pe 17 februarie, a declarat una dintre sursele din cadrul forțelor de ordine.

Jeffrey Lewis, un cercetător în domeniul securității globale la Middlebury College din Vermont, a analizat dovezile cu fragmente ale rachetei.

„Imaginile par să arate într-adevăr racheta 9M729. În plus față de marcaje, resturile sunt similare cu ale altor rachete de croazieră care sunt legate de 9M729”, a declarat expertul.

Și analiștii de la Janes, o companie de informații din domeniul apărării cu sediul în Marea Britanie, au declarat pentru Reuters că există o probabilitate mare ca resturile prezentate în cele 10 imagini să provină de la racheta 9M729 lansată de la sol.

Fragmentele de rachetă au fost recuperate în regiunile Jîtomîr, Liov, Hmelnîțkîi și Vinița, toate situate în vestul Ucrainei, au mai declarat sursele citate. Reuters nu a putut verifica unde și când au fost făcute fotografiile fragmentelor.

Îngrijorări în Europa

Rusia a recunoscut existența rachetei, dar a negat că aceasta ar încălca tratatul din 1987 și că ar putea zbura până la distanța permisă. Una dintre rachetele 9M729 lansate de Rusia pe 5 octombrie a lovit o casă din satul Lapaivka, lângă Liov, și a provocat moartea a cinci civili, a anunțat Procuratura Generală a Ucrainei într-un comunicat.

Impactul a avut loc la peste 1.200 km de locul lansării. Instituția a adăugat că utilizarea acestor rachete este investigată în opt regiuni.

Tratatul INF interzicea rachetele lansate de la sol cu o rază de acțiune de peste 500 km. Acestea sunt greu de detectat deoarece lansatoarele lor pot fi ascunse mai ușor decât avioanele sau navele de război.

Din noiembrie 2024, Rusia a atacat de două ori Ucraina cu Oreshnik, o nouă rachetă balistică cu rază medie. Aceasta ar fi fost, de asemenea, interzisă prin tratatul INF. Atât 9M729, cât și Oreshnik pot transporta ogive nucleare sau convenționale și pot atinge capitalele europene.

Racheta 9M729 are o rază de acțiune de 2.500 km, conform site-ului Missile Threat al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

În acest context, mai multe țări NATO din Europa încearcă să cumpere sau să dezvolte propriile arme cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare.

Unele guverne europene se tem că SUA nu mai sunt angajate în protejarea continentului. Washingtonul a transmis oficialilor europeni că aceștia trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei.

În august anul trecut, Rusia a declarat că nu va mai respecta restricțiile privind amplasarea rachetelor cu rază medie care pot transporta focoase nucleare.

De ce a lansat Rusia racheta asupra Ucrainei?

Rusia a lansat mii de drone și rachete asupra Ucrainei de la începutul invaziei, în februarie 2022. Recent, atacurile au vizat infrastructura de energie și încălzire.

Motivul utilizării modelului 9M729 nu este clar. Expertul Jeffrey Lewis a declarat că este surprinzător faptul că Rusia a riscat pierderea unor informații sensibile prin utilizarea acestei rachete în Ucraina. Acest lucru permite experților militari să îi studieze performanța și fragmentele.

„Rusia ar putea avea un stoc relativ mic de rachete de croazieră sofisticate și, prin urmare, este dispusă să apeleze la stocul său cu rază mai lungă de acțiune”, a declarat expertul.