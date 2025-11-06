Scădere cu 200.000 a numărului de concedii medicale, anunțată de ministrul Sănătății: „Am spus că nu e corect să plătim concedii inventate”

Numărul concediilor medicale acordate în perioada iulie–septembrie a scăzut cu peste 200.000 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat joi ministrul Sănătății, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Alexandru Rogobete mai spune că au fost economisiți 310 milioane de lei, „bani care rămân acolo unde trebuie: pentru pacienți și pentru sistemul medical”.

„Am spus de multe ori că nu este corect să plătim concedii medicale inventate și că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora”, mai spune ministrul Sănătății.

Potrivit acestuia, se observă „o scădere constantă a concediilor fără fundament medical” și o reducere de aproape 28% pentru lunile iulie–septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Dacă în perioada ianuarie–iunie 2025 se observă o scădere de doar 3% a numărului de concedii, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, începând cu luna iulie, când măsurile au fost ferme și fără echivoc, lucrurile s-au schimbat rapid”, arată Alexandru Rogobete.

„Este o confirmare a faptului că fenomenul abuzurilor este în retragere”, consideră ministrul Sănătății. „Fenomenul începe să se tempereze, iar resursele financiare se întorc acolo unde este cu adevărat nevoie de ele. ”

Imediat după preluarea funcției de ministru al Sănătății, la finalul lunii iunie, Alexandru Rogobete anunța controale la unitățile sanitare și cabinetele medicale unde se elibera un număr ridicat de concedii medicale.

El spune acum că „Vom continua controalele și verificările. Vom continua să apărăm un principiu simplu: responsabilitate și corectitudine în sistemul de sănătate.”