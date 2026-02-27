„Și-a trădat țara”. Instructor pe avioane de vânătoare F-35 din armata americană, prins că-i antrena pe piloții Chinei

Un avion Lockheed Martin F-35 Lightning II aterizează pe puntea portavionului USS Nimitz, pe 6 februarie 2026. FOTO: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

SUA l-au arestat și l-au pus sub acuzare pe un fost pilot de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Americane pentru că ar fi instruit armata chineză, aceste acuzații scoțând la iveală eforturile persistente ale Beijingului de a-și moderniza forțele armate prin sustragerea secretelor americane, scriu Reuters și CNN.

Gerald Eddie Brown, Jr., un fost pilot și instructor pe avioane F-35 Lightning II care a comandat unități sensibile, responsabile inclusiv cu sistemele de lansare a armelor nucleare, a fost arestat miercuri în Jeffersonville, Indiana, și acuzat de „furnizarea și conspirația de a furniza” servicii în domeniul apărării piloților militari chinezi, a transmis Departamentul american de Justiție.

De asemenea, el a pilotat o serie de avioane, de la F-4 Phantom din perioada războiului din Vietnam până la modelele mai moderne F-15 și F-16, potrivit comunicatului transmis de Departamentul de Justiție.

După retragere, Brown a pilotat avioane cargo comerciale, pentru ca apoi să lucreze pentru două companii contractante din domeniul apărării din SUA și să lucreze ca instructor în domeniul simulatoarelor de zbor, antrenând aviatori americani pentru pilotarea avionului de vânătoare stealth F-35 și a avionului de atac A-10, a precizat comunicatul.

Începând cu luna august 2023, Brown a început să negocieze termenii contractului său pentru instruirea piloților Forțelor Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare a Chinei cu Su Bin, un cetățean chinez care fusese condamnat la patru ani de închisoare în SUA, în 2016, pentru conspirație în vederea piratării rețelelor informatice ale Boeing și ale altor mari contractori din domeniul apărării din SUA.

Brown, în vârstă de 65 de ani, a călătorit în China în decembrie 2023, rămânând acolo până la întoarcerea în SUA în februarie, a mai transmis Departamentul de Justiție.

Brown „și-a trădat țara instruind piloți chinezi să lupte împotriva celor pe care jurase să-i protejeze”, a afirmat Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformații și Spionaj din cadul FBI.

Ambasada Chinei la Washington a refuzat să comenteze acest caz.

Președintele Donald Trump, care urmează să se întâlnească cu liderul Chinei, Xi Jinping, în cadrul unei vizite în această țară în următoarele săptămâni, a încercat să tempereze tensiunile din războiul comercial în derulare dintre cei doi rivali mondiali.

În spatele detensionării în relațiile comerciale se află însă o rivalitate militară și tehnologică în escaladare, pe care mulți observatori o consideră o nouă formă de război rece.

Statele Unite și țările aliate au avertizat că Beijingul recrutează în mod activ personal militar occidental – în serviciu sau în rezervă -, inclusiv zeci de piloți, pentru a-și instrui Armata Populară să contracareze tacticile de luptă aeriană occidentale, adesea atrăgându-i cu contracte lucrative și oportunități de a pilota avioane chinezești exotice.

În 2023, Departamentul de Comerț al SUA a plasat sub sancțiuni mai multe companii din China, Kenya, Laos, Malaezia, Singapore, Africa de Sud, Thailanda, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite pentru rolul lor în recrutarea de talente militare occidentale pentru instruirea piloților chinezi.