Solistul trupei 3 Doors Down a murit. Brad Arnold avea 47 de ani

Brad Arnold, solist și membru fondator al trupei americane de rock 3 Doors Down, a murit sâmbătă la vârsta de 47 de ani, au anunțat reprezentanții formației.

Trupa a precizat că Brad Arnold a trecut în neființă în pace sâmbătă dimineața, înconjurat de soția sa, alți membri ai familiei și persoane dragi, după ce a pierdut lupta cu cancerul, conform TMZ.

Formația scrie că Brad a contribuit la redefinirea muzicii rock prin colaborarea sa cu 3 Doors Down, fiind autorul unei piese care a urcat rapid în topuri, „Kryptonite”, pe care a compus-o în timpul orelor de matematică din liceu, pe când avea 15 ani.

Potrivit Rock FM, a fost unul dintre cele mai cunoscute hituri rock ale anilor 2000.

„Muzica lui a răsunat mult dincolo de scenă, creând momente de conexiune, bucurie, credință și experiențe împărtășite care vor dăinui mult după ce scenele pe care a cântat vor fi dispărut”, au adăugat reprezentanții formației, care au cerut respectarea intimității familiei în aceste momente.

Aceasta este prima postare a trupei de când a fost distribuit videoclipul în care Brad confirma că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer la rinichi în luna mai 2025. Cancerul era avansat, primind diagnosticul în stadiul 4, având deja metastaze la plămâni.

În ciuda diagnosticului, Brad a spus că speră să se recupereze complet cu ajutorul lui Dumnezeu, potrivit International Business Times.

Slăbise vizibil, dar cântrețul a spus că nu s-a speriat după ce a aflat ce se întâmplă cu corpul său.

Cu toate acestea, una dintre consecințele diagnosticului a fost anularea turneului pe care trupa îl avea programat.