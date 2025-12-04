StartupCafe.ro: Business CheckIn. Anda a lăsat jobul din multinațională și a început acum 13 ani, cu doar 100 de lei, propria afacere

În 2012, Anda Constantin a pornit Brățara Succesului, o afacere de bijuterii lansată cu doar 100 de lei. Totul a început cu un șnur roșu, purtat ca o ancoră personală menită să amintească purtătorului să-și urmărească obiectivele. De la această idee simplă, Anda a dezvoltat un atelier de creație în care bijuteriile sunt nu numai estetice, ci încărcate de semnificație. În centrul brandului său se află atenția la detalii, originalitatea și respectul, valori pe care antreprenoarea, cu formare în psihologie, le pune în practică în fiecare creație.

Pe măsură ce afacerea a evoluat, Anda a extins gama de bijuterii, trecând la creații personalizate. Dorința de a-și perfecționa constant abilitățile antreprenoriale a determinat-o să participe la programele BT Stup, care i-au oferit atât cunoștințe de management, marketing și fidelizarea clienților, cât și oportunitatea de a interacționa cu alți antreprenori.

Articol susținut de BT Stup