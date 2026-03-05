Război în Rusia cu limba engleză / Putin: „împrumuturi vulgare care poluează limba noastră”

Expresii precum „open”, „sale” sau „coffee to go”, frecvent întâlnite pe vitrinele magazinelor sau pe meniurile restaurantelor în limba engleză, vor dispărea din spațiul public din Rusia, ca urmare a unei legi ce a intrat în vigoare pe 1 martie.

Companiile și antreprenorii locali sunt obligați prin lege să afișeze în limba rusă toate informațiile destinate consumatorilor, o măsură prezentată de autorități drept o inițiativă de „protejare a limbii ruse”. Noua legislație limitează utilizarea termenilor străini în spațiile comerciale și obligă firmele să își adapteze afișele, materialele promoționale și informațiile online pentru a respecta cerințele legii.

Ce prevede noua lege și ce spun oficialii ruși?

Legea obligă companiile să prezinte în limba rusă toate informațiile destinate clienților. Regula se aplică inclusiv inscripțiilor de pe vitrine și fațade; meniurilor restaurantelor și cafenelelor; informațiilor despre produse; materialelor promoționale și site-urilor și aplicațiilor comerciale.

Utilizarea limbilor străine nu este interzisă complet, însă acestea pot apărea doar ca traducere sau completare. Varianta în rusă trebuie să fie cel puțin la fel de vizibilă – aceeași dimensiune a fontului și aceeași poziționare. Măsura vizează practic toate afacerile care lucrează direct cu clienții: magazine, restaurante, farmacii, saloane de frumusețe, centre de servicii sau platforme de comerț electronic.

Companiile care nu respectă cerințele riscă sancțiuni financiare. Pentru încălcări obișnuite, amenzile pot ajunge până la 10.000 de ruble (aproximativ 110 euro – n.r.). Dacă inscripțiile sunt considerate publicitate, sancțiunile pot fi mult mai mari, ajungând până la 500.000 de ruble (aproximativ 5.500 de euro – n.r.). În același timp, legea permite păstrarea numelor de brand sau a mărcilor comerciale în forma lor originală, inclusiv în alfabet latin.

Astfel, companiile internaționale își pot păstra denumirea, însă toate informațiile explicative, cum ar fi tipul serviciilor oferite sau promoțiile, trebuie prezentate în rusă. Noile reguli se aplică inclusiv în mediul online, ceea ce înseamnă că firmele trebuie să își adapteze informațiile de pe site-uri, aplicații sau platforme de comerț electronic.

Chiar înainte de lectura finală a proiectului de lege în Duma de Stat, Olga Kazakova, președinta Comitetului pentru cultură al camerei inferioare a parlamentului rus, avertiza că deputații vor continua să lucreze la noi „restricții privind utilizarea cuvintelor străine în comerț”.

La începutul lunii iunie 2025, și președintele Vladimir Putin a cerut eliminarea a ceea ce a numit „împrumuturi vulgare care poluează și denaturează limba noastră”. Liderul rus a subliniat, totodată, necesitatea utilizării mai frecvente a alfabetului chirilic în spațiul public.

În același timp, una dintre coautoarele inițiale ale proiectului de lege, deputata Yelena Yampolskaya, a descris adoptarea actului normativ drept o „victorie”. Potrivit acesteia, „confruntarea până în ultimele minute înainte de vot a fost infernală”.

La rândul său, președintele Dumei de Stat, Vyacheslav Volodin, a susținut că noua lege ar putea contribui la protejarea Rusiei de „influența Occidentului și a [lui George] Soros”.

Ce spun experții?

Specialiștii în legislația comercială spun că noua lege ar putea crea costuri suplimentare pentru mediul de afaceri. Companiile vor trebui să înlocuiască afișele, să refacă materialele publicitare și să actualizeze informațiile digitale pentru a se conforma regulilor.

În orașele mari precum Moscova sau Sankt Petersburg, unde engleza este frecvent folosită în brandingul magazinelor, impactul ar putea fi vizibil rapid în peisajul urban, scrie meduza.io.

Unii analiști consideră că legea face parte dintr-o politică mai largă a Kremlinului de reducere a influenței culturale occidentale și de promovare a identității naționale în spațiul public. În ultimii ani, autoritățile ruse au criticat frecvent utilizarea excesivă a anglicismelor în publicitate și în mediul comercial. În același timp, alți experți atrag atenția că formularea legii este relativ generală și ar putea genera interpretări diferite din partea autorităților de control, ceea ce ar putea crea incertitudine pentru mediul de afaceri.