Alertă de la ANM: Cod galben de vânt în mai multe județe. Cum va fi vremea la București

Meteorologii au emis o alertă cod galben de vânt pentru județe din Moldova, nordul Dobrogei, valabilă până vineri seară, la ora 20.00.

Alerta este valabilă în intervalul 5 martie, ora 11.00 – 6 martie, ora 20.00.

În intervalul menționat, în Moldova și în nordul Dobrogei vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

În același timp, ANM anunță că vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40…45 km/h, pe parcursul zilei de joi în nordul și centrul Moldovei, iar vineri în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei. Pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali rafalele vor fi de 60…65 km/h.

Vremea la București

Pentru Capitală, joi, ANM anunță că valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 14…16 grade, iar cea minimă de 1…3 grade.

Vineri, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 12…13 grade.