VIDEO Percheziții la două adăposturi din investigația Snoop, care au eutanasiat cei mai mulți câini din România

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a făcut astăzi percheziții la două adăposturi pentru câini fără stăpân din Prahova și Giurgiu despre care siteul de investigații Snoop.ro a scris luna trecută.

IPJ Prahova cercetează modul în care au fost eutanasiați câinii în cele două locații între 2025 și 2026, a comunicat poliția pentru Snoop.

Câinii eutanasiați în aceste adăposturi sunt omorâți cu bani publici de la primăriile din țară.

Perchezițiile din Giurgiu au legătură cu activitatea adăpostului respectiv în județul Prahova.

Cercetările vizează și „relația dintre cele două adăposturi”, a răspuns IPJ Prahova, pentru Snoop. Au loc percheziții și la firme din Ilfov și Constanța care au legături cu aceste cazuri.

Adăpostul din Giurgiu

Se anchetează, de asemenea, un contract încheiat de asociația Aspa Ivets din Giurgiu cu o primărie. Organizația a primit peste 100.000 de lei pentru 100 de câini pe care anchetatorii consideră că nu i-ar fi prins, astfel inducând în eroare primăria.

Adăpostul din satul Uzunu, Giurgiu, este al veterinarilor Florentina și Valentin Istrate. Aspa Ivets, asociația lor, a eutanasiat cei mai mulți câini (dintre toate adăposturile din țară), în ultimii trei ani: aproape 16.000.

Zece primării din țară au plătit către Aspa Ivets 1,3 milioane de euro, conform investigației jurnalistice. Suma nu apare în sistemul de achiziții publice.

Polițiștii din Giurgiu au deschis, între 2020 și 2025, zece dosare penale privind activitatea Aspa Ivets. Dar adăpostul a funcționat în continuare.

Adăpostul din Prahova

Adăpostul din orașul Boldești-Scăeni, Prahova, este al medicului veterinar Emilia Herescu. Firma sa a obținut contracte de peste 1,4 milioane de euro. Herescu este și președinta Comisiei de Deontologie din Prahova a Colegiului Medicilor Veterinari.

Citește investigația completă pe Snoop.ro.