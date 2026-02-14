Știința din spatele otrăvii de broască care l-ar fi ucis pe Aleksei Navalnîi

Probabil ca toxina să fi fost fabricată într-un laborator și nu prelevată de la broaște, scrie SkyNews. La oameni, efectele sunt mortale.

Statul rus a fost acuzat de mult timp că folosește otrăvuri exotice pentru a-și ucide adversarii – fie că este vorba de agentul neurotoxic Novichok, fie de izotopi radioactivi de plutoniu. Ar fi putut fi ucis Alexei Navalnîi de toxina unei broaște veninoase?

„Îmi pot imagina că aceste tipuri de otrăvuri sunt interesante [pentru Rusia] deoarece sunt destul de greu de detectat”, spune dr. Eric Franssen, doctor în toxicologie clinică și farmacologie la Departamentul de Farmacie Clinică al spitalului Onze Lieve Vrouwe Gasthuis din Olanda.

Dr. Franssen a spus: „Pentru că în spitale nu le vom detecta într-un screening toxicologic de rutină. Așadar, poate că aceasta este o modalitate de a deghiza intoxicațiile.”

Regatul Unit și aliații săi spun că toxina a fost derivată dintr-o broască țestoasă ecuadoriană . Acestea sunt produse în mod natural pentru a alunga prădătorii.

Dr. Franssen a adăugat: „Nu știm prea multe despre aceste toxine la oameni, deoarece nu poți experimenta, desigur, cu acest tip de toxine în viața reală, ci doar la animale.”

„Dar au existat rapoarte conform cărora oamenii pot muri după 10 până la 20 de minute de la administrarea acestui produs atunci când au o anumită cantitate din aceste toxine.”

Acest lucru se poate face prin ingestie sau injectare în fluxul sanguin. Presupun că atunci are un efect direct asupra mușchilor și a inimii.”

„Și paralizează mușchii, precum și mușchii respiratori. Apoi, nivelul de oxigen din sânge scade foarte mult. Și, de asemenea, din cauza insuficienței cardiace, creierul nu mai primește oxigen, iar acest lucru poate cauza moartea.”