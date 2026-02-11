Stocurile cu mascota Jocurilor Olimpice de iarnă, epuizate rapid

Tina, mascota oficială a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano și Cortina, expusă într-un magazin de suveniruri din Cortina, pe 2 februarie 2026. FOTO: Michael Kappeler / DPA / Profimedia

Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au anunțat că vor reînnoi stocurile cu mascota Olimpiadei, după ce acest suvenir a fost cel mai rapid vândut în magazinele oficiale, a scris miercuri agenția germană de presă DPA.

Jucăriile de pluș cu hermina albă – numită Tina – s-au dovedit a fi extrem de populare în rândul fanilor, încât sunt practic epuizate, chiar dacă există în continuare cerere pentru ele, notează Agerpres.

Luca Casassa, directorul de comunicare al operațiunilor Jocurilor Olimpice, a declarat: „Discutăm cu toți furnizorii noștri. Vom primi din nou produsele în curând. Este un exemplu al entuziasmului din spatele Jocurilor faptul că aceste mascote s-au epuizat din magazinele noastre oficiale”.

Mascotele oficiale ale Jocurilor de la Milano-Cortina 2026 sunt Tina (mascota olimpică) și Milo (mascota paralimpică).

Tina este prescurtarea de la Cortina, iar Milo este prescurtarea de la Milano. Perechea este acompaniată de șase fulgi de zăpadă, numiți „Flo”, care simbolizează spiritul olimpic.