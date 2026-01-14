„Sunt muncitori, sunt serioși, își văd de treabă” – Cea mai mare companie locală de curierat a angajat 300 de nepalezi în depozitele sale

FAN Courier are 9.500 de angajați, iar 300 dintre ei sunt nepalezi și lucrează lângă București. Șefii companiei spun că nu au mai găsit să angajeze români, îi aduceau cu microbuzele și de la mai bine de 100 de km, iar costurile erau tot mai mari.

Nepalezii sunt dornici să lucreze suplimentar

„Am adus 300 de nepalezi în depozite și nu pentru că lucrătorii din România nu ar fi buni sau nu-și fac treaba, ci pentru că nu mai găseam oameni. Aducem cu microbuzele chiar și oameni din Buzău și vă puteți închipui cât stăteau pe drum, plus opt ore la muncă. Era un chin”, a spus Adrian Mihai, CEO FAN Courier, la o conferință de presă. Au fost aduși oameni și de la Fetești pentru a lucra la București, dar nici aceasta nu a fost o soluție. „Era o chestiune de timp pentru ei și de costuri pentru noi”.

Directorul FAN Courier a spus că, per total, punând și cheltuielile cu transportul către muncă, ajung să fie mai mari costurile cu un angajat român, față de unul din Nepal. FAN Courier spune că va continua să angajeze din afara României și în 2026, dată fiind dificultatea de a găsi forță de muncă pe piața internă.

„Nepalezii vin aici să muncească și să câștige bani. Am ales 300 de oameni după 700-800 de interviuri, iar aici în țară angajăm ce găsim, nu avem posibilitatea de a alege. Sunt muncitori, sunt serioși, își văd de treabă”, spune CEO-ul companiei, care adaugă că nepalezii sunt dornici să lucreze suplimentar, pentru a putea trimite bani acasă.

Felix Pătrășcanu, unul dintre cei trei fondatori FAN Courier, spune că nu are nici un rost să comparăm angajații nepalezi cu cei români. „Este o chestiune de context, fiindcă ei vin foarte focusați, vin aici pentru muncă, așa cum noi, românii, mergeam să muncim în Germania și eram foarte apreciați și eram căutați”.

El spune că românul care era plecat la muncă în Europa de Vest era concentrat pe muncă și pe a face bani ca să aibă mai târziu în România o viață mai bună sau să construiască o casă. „La fel este și cu nepalezii”.

Pătrășcanu spune că nepalezii sunt dornici să vină la muncă și sâmbătă, iar acest lucru este prevăzut prin contract și asiaticii au cerut să lucreze și în acea zi de weekend. În plus, un avantaj este faptul că asiaticii sunt aproape de locațiile de lucru, așa că se poate apela la ei în cele mai aglomerate perioade de shopping, cum ar fi Black Friday.

Un curier poate livra și 800 de colete pe zi

FAN Courier a avut anul trecut afaceri de 310 milioane euro, creștere de 11% față de 2024, iar investițiile au totalizat 40 milioane euro, a anunțat compania.

Șefii de la FAN Courier spun că un curier bun are nevoie de o pregătire de șase luni, pentru că trebuie să fie polivalent (să conducă bine mașina, să facă bine facturile, să știe să discute cu clienții supărați).

FAN Courier are 9.500 de angajați, în unele zone nu sunt suficient de mulți curieri, însă compania spune că a compensat prin investiția în lockere (FANbox), fiindcă este o chestiune de eficiență.. „Un curier care face doar livrări directe la client, door-to-door” livrează cam 150, maxim 200 de colete pe zi, în timp ce la lockere, un curier poate livra lejer pe zi 400-500 de pachete, și uneori peste 800”, spune Adrian Mihai.

În țară sunt 2.700 de lockere FANbox, alte 400 sunt în curs de instalare, iar un lot de 1.000 va fi achiziționat în curând.