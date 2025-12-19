SuperLiga: Arbitrii delegați la meciurile de sâmbătă, din etapa 21
George Găman, Horaţiu Feşnic şi Szabolcs Kovacs sunt cei trei arbitri care vor conduce, de la centru, meciurile programate sâmbătă, în etapa a 21-a a Superligii.
Potrivit News.ro, brigăzile de la cele trei confruntări sunt următoarele:
Metaloglobus – Unirea Slobozia, ora 14.30
- Arbitri: George Găman – Mircea Orbuleţ, Cristian Daniel Ilinca – Răzvan Negară;
- Arbitri VAR: Cristina Trandafir, Valentin Porumbel;
- Observator: Robert Dumitru.
Oţelul Galaţi – FC Argeş, ora 17.00
- Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Ionela Alina Peşu;
- Arbitri VAR: Ovidiu – Vlăduţ Dima – Tudor, Andrei Antonie;
- Observator: Nicolae Marodin.
UTA Arad – Dinamo, ora 20.00
- Arbitri: Szabolcs Kovacs – Daniel Mitruţi, Marius Badea – Sorin Vadana;
- Arbitri VAR: Florin Andrei, Cătălin Busi;
- Observator: Zoltan Szekely.
