SuperLiga: CFR Cluj anunță despărțirea de „unul dintre cei mai buni mijlocași ai campionatului”

CFR Cluj a anunțat că a ajuns la un acord cu gruparea ucraineană Polissya Zhytomyr pentru transferul mijlocașului Lindon Emerllahu.

CFR Cluj va primi 1,5 milioane de euro în schimbul fotbalistului, iar kosovarul va avea un salariu anual de 500.000 de euro la echipa din prima ligă a Ucrainei. Emerllahu a fost dorit și de FCSB.

Lindon Emerllahu a plecat de la CFR Cluj

„Mulțumim, Lindon Emerllahu! Fotbalistul de 23 de ani a ajuns în Gruia iarna trecută și a fost văzut rapid ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocași ai campionatului nostru.

În tricoul vișiniu a bifat 41 de apariții, a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive. Sezonul trecut, acesta a contribuit la câștigarea Cupei României. Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră!”, se arată în comunicatul grupării ardelene.

Emerllahu a fost transferat de CFR Cluj de la FC Ballkani, în februarie 2025.