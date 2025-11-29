SuperLiga: Condiția pusă de patronul lui FCSB pentru a face transferuri în iarnă

Campioana en-titre din SuperLiga nu are nici pe departe sezonul la care se aștepta, fiind pe cale să părăească Europa League încă din faza de ligă și ducând o luptă grea pentru a prinde play-off-ul în campionatul intern.

FCSB a fost învinsă joi de Steaua Roșie, 2-1 la Belgrad, și are șanse minime să mai prindă play-off-ul pentru optimi.

„Roș-albaștrii” revin acum în campionat, unde duminică vor înfrunta Farul lui Gheorghe Hagi, de la ora 20:30, la Ovidiu.

Gigi Becali a spus că va face transferuri în iarnă doar dacă echipa va prinde play-off-ul în SuperLiga.

„Schimbări din temelii. Dacă intrăm în play-off, schimbări din temelii. Dacă nu intrăm, jucăm cu ăștia și vedem. Dar intrăm”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB este în acest moment la cinci puncte de locul 6, ocupat chiar de Farul. Între ele mai sunt alte trei formații.

Meciul din turul campionatului a fost câștigat de constănțeni, 2-1 la București, în 26 iulie.