Putin a vorbit la telefon cu președintele Iranului. Apoi, liderul rus a făcut un apel urgent

La o săptămână de la începutul ofensivei, Vladimir Putin a transmis condoleanțe Teheranului pentru victimele „agresiunii israeliano-americane” și a lansat un apel urgent pentru încetarea imediată a focului, potrivit Agerpres.

Liderul de la Kremlin și-a exprimat regretul profund pentru uciderea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a familiei acestuia, precum și a liderilor politici și militari vizați de atacuri.

În cadrul discuției, Putin l-a asigurat pe președintele iranian Masoud Pezeshkian de solidaritatea Moscovei și a subliniat necesitatea unei reveniri rapide la diplomație.

„Poziţia de principiu a Rusiei cu privire la necesitatea încetării imediate a ostilităţilor a fost reafirmată”, a declarat preşedinţia rusă despre discuția purtată de cei doi lideri vineri seara.

Totodată, Vladimir Putin a precizat că menține un contact permanent cu liderii statelor din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), monitorizând îndeaproape situația regională.

La rândul său, Masoud Pezeshkian și-a exprimat recunoștința pentru solidaritatea Rusiei față de poporul iranian, care își apără suveranitatea și independența. Președintele iranian i-a prezentat liderului rus o actualizare detaliată a evoluției conflictului, a conchis Kremlinul.

La o zi după convorbirea cu Vladimir Putin, Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze oficiale țărilor vecine pentru atacurile lansate de Iran în regiune. Tot sâmbătă, Iranul a continuat un nou val de atacuri intense asupra statelor arabe din Golf.



