SuperLiga: Echipa care a făcut până acum 100 de schimbări, maximul permis de regulament

Meciul FC Metaloglobus București – Unirea Slobozia din SuperLiga se joacă sâmbătă de la ora 14.30, precizează lpf.ro, care notează că echipa gazdă a făcut toate schimbările în toate meciurile jucate până acum în acest sezon.

Echipa antrenată de Mihai Teja este singura care a făcut toate cele 100 de schimbări permise de regulament în primele 20 de runde.

29 septembrie 2025, Metaloglobus – FC Botoșani 0-2: a fost singura înfrângere suferită de bucureșteni în ultimele șase meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au două victorii și trei rezultate de egalitate.

Ialomițenii nu au mai câștigat în SuperLigă din 21 septembrie 2025, Unirea – Petrolul 1-0. Au urmat o remiză și nouă partide pierdute la rând, dintre care cinci la limită.

Opt dintre cele 18 goluri marcate de gruparea din Slobozia în ediția actuală au fost înscrise din faze fixe, capitol la care Metaloglobus este cea mai slabă din campionat, 15 goluri încasate în urma unor momente statice.

Cele două formații s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 15 august 2025, când ialomițenii s-au impus pe teren propriu cu 2-1 (marcatori: Florin Purece – dublă / Adnan Aganovic – autogol).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.