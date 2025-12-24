SuperLiga: FC Botoșani a terminat anul la două puncte în spatele liderului, dar Leo Grozavu avertizează: „Obiectivul activ încă e acesta”

Leo Grozavu discută cu fotbaliștii săi în timpul meciului de fotbal dintre Rapid București și FC Botoșani, desfășurat pe Arena Giulești, 4 august 2025. FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a afirmat că obiectivul echipei rămâne salvarea de la retrogradare, în ciuda rezultatelor peste așteptări obținute în prima parte a sezonului.

După 21 de etape, FC Botoșani se află pe locul 3 în SuperLiga, cu 38 de puncte, doar două mai puține decât liderul Universitatea Craiova. Cu toate acestea, Grozavu amintește de cazul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, care a retrogradat la finalul sezonului precedent, deși s-a luptat până în ultimul moment pentru calificarea în play-off.

Leo Grozavu: „Obiectivul e să ne salvăm de la retrogradare”

„Botoșaniul s-a zbătut, în general, în partea inferioară, s-a salvat la potou. Dar acum e altceva, pentru că, sus fiind, ne lovim de adversari foarte bine organizați din toate punctele de vedere, financiar, logistic. Nu e simplu!

Sunt atâtea exemple în Europa de echipe care au mers într-un sezon în cupele europene, dar anul următor s-au prăbușit, au retrogradat. Ne-a ajutat acum și conjunctura, să fim realiști!, am avut și destulă șansă, fiindcă o parte dintre cluburile abonate la primele locuri au început foarte prost campionatul.

Nu e deloc modestie (n.r. consideră că obiectivul rămâne salvarea de la retrogradare). Avem exemplul lui Sepsi nu mai departe de sezonul trecut. O echipă care s-a bătut până la final să intre în play-off, a terminat pe locul șapte sezonul regulat, după care a retrogradat direct. Din acest motiv trebuie să fim extrem de atenți, fiindcă doar play-off-ul ne garantează că vom avea apoi un campionat mai liniștit. Abia după aceea ne vom putea propune alte planuri.

Să nu uităm din ce punct am pornit în acest sezon! Dacă pierdeam acasă cu Hermannstadt în ultima etapă din campionatul trecut, retrogradam direct. De aceea, obiectivul încă activ e să ne salvăm și se terminăm pe un loc superior față de anii trecuți”, a spus Grozavu, citat de gsp.ro.

Până la finalul sezonului regular, FC Botoșani se va mai duela cu Csikszereda (deplasare), Universitatea Craiova (d), Oțelul Galați (acasă), FCSB (d), Metaloglobus (a), UTA Arad (d), Universitatea Cluj (a), FC Hermannstadt (d) și Petrolul Ploiești (a).