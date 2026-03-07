Zboruri suspendate pe aeroportul din Dubai, după o operațiune de interceptare

Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai mai aglomerate din lume, a anunțat sâmbătă suspendarea temporară a tuturor operațiunilor sale după o interceptare deasupra hubului de transport, Emiratele Arabe Unite (EAU) afirmând că se confruntă cu un atac provenind din Iran, relatează AFP și Agerpres.

„Pentru securitatea pasagerilor, a personalului aeroportului și a echipajelor companiilor aeriene, operațiunile aeroportului internațional din Dubai (DXB) au fost suspendate temporar”, a indicat Biroul pentru presă din Dubai pe platforma X.

O interceptare a avut loc sâmbătă dimineața deasupra aeroportului din Dubai, potrivit unui martor care a descris pentru AFP o puternică explozie, urmată de un nor de fum pe cer.

Mai devreme sâmbătă, guvernul din Dubai confirmase pe X „un incident minor rezultând din căderea unor fragmente după o interceptare”, dezmințind totodată „informații care circulau pe rețelele de socializare privind incidente pe aeroportul internațional din Dubai”.

Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 arăta avioane rotindu-se deasupra aeroportului, aparent în circuit de așteptare.

Zborurile au fost reluate parțial luni pe principalul aeroport din Dubai, în pofida atacurilor cotidiene cu drone care au vizat ținte în EAU.

Emirates, cea mai mare companie aeriană din Orientul Mijlociu, a anunțat de asemenea suspendarea tuturor zborurilor sale de plecare și sosire în Dubai până la noi dispoziții.

„Vă recomandăm să nu mergeți la aeroport!”, a indicat compania într-un comunicat pe X.

„Apărările antiaeriene din EAU fac față în prezent amenințărilor cu rachete și drone provenind din Iran”, potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite, care nu a precizat țintele atacurilor.

Sursă foto: Dreamstime.com