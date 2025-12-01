SuperLiga: Gigi Becali s-a declarat mulțumit de un fundaș de la FCSB după victoria cu Farul / „Cred că îi prelungesc contractul”

Gigi Becali (67 de ani) a numit jucătorul de la FCSB pe care îl aşteaptă să semneze un nou contract, după victoria cu Farul (2-1, în deplasare, în Superliga), scrie Orange Sport.

Imediat după succesul cu Farul, Gigi Becali a anunţat că îi va propune prelungirea contractului lui Valentin Creţu (36 de ani), fundaşul dreapta al echipei. Omul de afaceri din Pipera l-a lăudat pe Creţu pentru atitudinea sa, iar Pantea a ieşit şifonat.

Valentin Creţu primeşte un nou contract la FCSB

Becali îl preferă pe Creţu titular în banda dreaptă a apărării şi a explicat ce l-a nemulţumit la Pantea, cel care a început titular partida de la Ovidiu cu Farul. Valentin Creţu se afla în ultimele săptămâni de contract cu FCSB, înţelegerea sa fiind valabilă până la finalul lui 2025.

„Lui Creţu cred că îi prelungesc contractul. Dacă am văzut că Pantea e emotiv, bagă-l mă pe Creţu, că el nu are emoţii, chiar dacă mai face greşeli. Creţu face banda, tată! Urcă până acolo, nu ştie săracul să centreze, dar face banda, urcă. O să-i prelungesc contractul”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

El a strâns 14 meciuri (1102 minute) în toate competiţiile sezonului la FCSB, timp în care a oferit două pase de gol.