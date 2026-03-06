Suspendarea permisului pentru amenzi neplătite și reforma din administrație, contestate de Avocatul Poporului la Curtea Constituțională

Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța de urgență care prevede măsuri de reformă a administrației publice locale și centrale, dată de Guvern în februarie, ce vizează inclusiv noi sancțiuni pentru șoferii care nu își plătesc amenzile.

Potrivit actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, care se află la sfârșitul mandatului, ordonanța conține prevederi neconstituționale, care încalcă drepturi fundamentale ale omului.

Avocatul Poporului critică, în contestația de 30 de pagini trimisă către CCR, faptul că OUG nr.7 / 2026 modifică în total un număr de 34 de acte normative din diverse domenii de reglementare ceea ce „sunt de natură să creeze un climat de insecuritate juridică și încalcă principiul încrederii legitime a cetățenilor în sistemul legislativ”.

Ce critică Avocatul Poporului

Renate Weber argumentează că Guvernul a folosit „excesiv delegarea legislativă” și afectează rolul Parlamentului, care este unica autoritate legiuitoare, prin modificarea și completarea a atât de multe acte normative prevăzute în ordonanța de urgență.

În ansamblu, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2026 nu doar fragmentează sistemul legislativ, ci afectează echilibrul constituțional între puteri și încredere publicului în stabilitatea normelor. Avocatul Poporului



Conform Avocatului Poporului, actul emis de Guvern are un „impact social brutal” și încalcă articolul 1, aliniatul 3 din Constituție.

România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluției din decembrie 1989, şi sunt garantate. Constituția României

De asemenea, Weber mai afirmă că Executivul, prin actul normativ adoptat în februarie „nu respectă interdicția de adoptare a ordonanțelor de urgență care produc efecte negative asupra exercițiului unor drepturi și libertăți”, apreciind că prin OUG 7 „au fost dispuse măsuri legislative de natură a afecta în mod negativ” aceste drepturi constituționale.

Guvernul creează o „categorie privilegiată pentru funcționarii publici”

În continuarea expunerii de motive, Avocatul Poporului reclamă că prevederile legale referitoare la cumulul de funcții publice se referă doar la angajații din cadrul autorităților din administrația locală supuse reorganizării, nu și celor din administrația publică și nu respectă principiul egalității de drepturi și creează o „categorie privilegiată pentru funcționarii publici”.

Avocatul Poporului a criticat și prevederea privind executarea silită a persoanelor cu handicap, care primesc indemnizație de însoțitor sau pentru asistent personal, pentru neplata impozitelor și taxelor locale în termenul legal.

Renate Weber subliniază că persoanele cu handicap au fost deja vulnerabilizate prin creșterea impozitelor și taxelor iar Guvernul, prin OUG 7, „instituie o formă inovativă și inedită de colectare a taxelor și impozitelor, iar prima categorie de persoane cu care Guvernul înțelege să demareze acest proces sunt persoanele cu handicap, pentru a le responsabiliza”.

Achitarea taxelor şi impozitelor este, într-adevăr, o obligație a tuturor cetățenilor, însă, depășirea termenelor legale în achitarea acestora nu poate justifica ingerința abruptă a statului asupra unor venituri acordate persoanelor cu handicap grav, transformând un instrument de protecție socială într-un gaj la dispoziția organelor fiscale. O astfel de ingerință golește de conținut natura celor două indemnizaţii și acordă prioritate intereselor bugetare, în detrimentul obligației pozitive a statului de a sprijini persoanele vulnerabile. Avocatul Poporului

De asemenea, Avocatul Poporului a criticat și executarea silită a persoanelor care încasează bani cu titlu de venit minim de incluziune pentru neplata impozitelor și taxelor locale.

Și suspendarea carnetului șoferilor care nu își plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile este criticată de Avocatul Poporului, apreciind că formularea din OUG este neclară în privința sancțiunii suplimentare legată de suspendarea dreptului de a conduce pe care o cataloghează drept „formă de pedeapsă civilă excesivă”.

În contextul expus, apreciem că legiuitorul a considerat ca fiind proporționala pentru o faptă de încălcare a legislației rutiere aplicarea unei sancțiuni contravenționale principale (amenda) și a unei sancțiuni contravenționale complementare, constând în suspendarea dreptului de a conduce, astfel că prin aplicarea unei sancțiuni suplimentare, administrativă sau fiscală, cu același efect, rezultată însă din neexecutarea obligației de plată a amenzii rezultată din încălcarea legislației rutiere, sancțiunea aplicată devine disproporționata față de gravitatea faptei. Avocatul Poporului

Totodată, Renate Weber critică dispozițiile legale prin care proprietarii care vor să-și vândă locuințele, cât și persoanelor care vor să cumpere, au nevoie de un certificat de atestare fiscală prin care să arate că trebuie să achite datoriile către bugetul local „aduc atingere dreptului de proprietate privată, deoarece se condiționează înstrăinarea și dobândirea dreptului de proprietate de achitarea tuturor obligațiilor fiscale” ale vânzătorului și cumpărătorului.