Taxe și impozite locale 2026 Pitești. Impozitele pe clădiri aproape se dublează de anul viitor

Impozitele pe clădiri vor creşte în municipiul Piteşti, în anul 2026, cu până la 109%, a informat, marţi, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, transmite Agerpres.

Consiliul Local Piteşti a adoptat, luni, o hotărâre prin care s-a aprobat punerea în acord a prevederilor anterioare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2026.

„Având în vedere contextul actual, s-a impus luarea de măsuri imediate, pentru adoptarea hotărârii consiliului local privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2026, în timp util, întrucât neluarea de măsuri, cu celeritate, poate avea consecinţe negative în ceea ce priveşte asigurarea constituirii unei părţi importante a veniturilor bugetului local. Prin OUG 78/2025 (…) s-a instituit obligaţia consiliilor locale să adopte pentru anul 2026, de îndată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025, hotărâri privind impozitele şi taxele locale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi transmiterea acestora către administraţiile judeţene ale finanţelor publice”, a anunțat Direcţia Impozite şi Taxe Locale.

Cât vor plăti piteștenii impozit la un apartament

Potrivit exemplelor de impozite prezentate, în cazul imobilelor deţinute de persoane fizice creşterea va fi cuprinsă între 79,29% şi 109,57%.

Astfel, pentru un apartament cu suprafaţa utilă de 50 de metri pătraţi în zona A, impozitul poate creşte de la 240 de lei la 450 de lei, iar pentru o clădire cu suprafaţa construită desfăşurată de 250 de metri pătraţi din zona A, impozitul poate creşte de la 806 la 1.606 lei.

Primarul Cristian Gentea a precizat, marţi, că s-a reuşit şi scăderea anumitor impozite, prin abrogarea cotei de 50% aplicate taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi desfiinţare şi abrogarea cotei de 15% aplicate impozitului pe mijloacele de transport pentru persoane fizice şi juridice.

„Cu toate acestea, în 2026, impozitele cresc semnificativ, aproape se dublează. De exemplu, în baza Legii nr. 239/2025, valorile impozabile ale clădirilor deţinute de persoanele fizice au fost majorate, la nivel naţional, în medie, cu peste 70%, ceea ce conduce implicit la creşterea impozitelor aferente acestora, indiferent de deciziile autorităţilor locale, cu peste 79%”, a scris primarul Cristian Gentea, într-o postare pe Facebook.