Teroare pe plajele din Australia: Patru atacuri de rechin în ultimele 48 de ore. Autoritățile: „Mergeți la piscină”

Oamenii se plimbă pe nisipul plajei North Steyne din Sydney, marți, 20 ianuarie 2026, după o serie de atacuri ale rechinilor. Credit line: Rick Rycroft / AP / Profimedia

O serie fără precedent de atacuri violente ale rechinilor a semănat panică pe coasta de est a Australiei, unde patru persoane, printre care și doi copii, au fost victimele prădătorilor în mai puțin de 48 de ore. Autoritățile au închis de urgență zeci de plaje și au emis un avertisment neobișnuit, potrivit BBC și The Guardian.

Ultimul atac din serie a avut loc pe 19 ianuarie, de-a lungul coastei New South Wales. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a suferit răni minore după ce un rechin i-a mușcat placa de surf. În prezent, el se află în spital, în stare stabilă, potrivit rapoartelor.

Trei atacuri asemănătoare au avut loc în orele precedente, însă cu consecințe mult mai grave. Cele mai dramatice incidente s-au petrecut în Sydney, unde un adolescent de 13 ani și un tânăr de 20 de ani au suferit răni critice.

Primul incident a avut loc duminică, în Shark Beach (Portul Sydney), unde un băiat de 13 ani a fost atacat de rechin în timp ce înota. Tânărul a suferit răni profunde la ambele picioare și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unor intervenții chirurgicale. Starea lui este în continuare extrem de gravă.

Luni seară, teroarea s-a mutat pe populara plajă Manly, unde un surfer de 20 de ani a fost victima unui atac brutal. Rechinul i-a provocat răni masive la picioare, pierderea mare de sânge ducând la un stop cardiac. Martorii și medicii de pe ambulanță au efectuat manevre de resuscitare minute în șir înainte de a-l putea transporta la spital în stare critică.

Un alt incident, care s-ar fi putut termina tragic, s-a petrecut tot luni la Dee Why Beach. Un băiat de numai 11 ani, aflat pe placa de surf, a fost aruncat în apă după ce un rechin a mușcat cu putere din echipamentul său. Copilul a scăpat fără nicio zgârietură, deși o bucată mare din placa sa a fost smulsă de prădător.

În urma acestui val de violență, experții avertizează că ploile recente au transformat zonele de coastă în locuri de vânătoare ideale pentru rechinii taur, din cauza apei tulburi care le permite să atace prin surprindere.

Ca urmare a incidentelor, Departamentul de Industrii Primare din New South Wales a decis închiderea imediată a numeroase plaje și a sfătuit publicul să evite înotul în ocean până când vizibilitatea apei se va îmbunătăți.

Mesajul autorităților pentru localnici și turiști a fost unul direct și neobișnuit: „Nu riscați inutil; dacă vreți să înotați, mergeți la piscinele locale”. În paralel, salvamarii au intensificat patrulele cu drone și elicoptere pentru a monitoriza mișcările prădătorilor de-a lungul întregii coaste