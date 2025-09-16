Trump a avut „mai multe convorbiri telefonice cu Putin” spune Marco Rubio / Detalii despre o întâlnire a liderului SUA cu Zelenski

Preşedintele SUA „va continua să încerce” să medieze pacea în Ucraina, a declarat, marţi, secretarul de stat Marco Rubio, care a vorbit și despre o posibilă întâlnire a lui Donald Trump cu Volodimir Zelenski, potrivit AFP, citată de News.

Donald Trump a avut „mai multe convorbiri telefonice cu Putin, mai multe întâlniri cu Zelenski şi probabil încă una săptămâna viitoare la New York”, unde se desfăşoară Adunarea Generală a ONU, le-a spus Marco Rubio jurnaliştilor, în timpul vizitei sale în Israel.

„Preşedintele va continua să încerce. Dacă pacea este posibilă, el vrea să o realizeze”, a spus Rubio, care a adăugat: „La un moment dat, preşedintele ar putea ajunge la concluzia că nu este posibil. Încă nu a ajuns acolo, dar ar putea ajunge la acest punct”.

Trump l-a primit pe Putin în Alaska în luna august, iar câteva zile mai târziu s-a întâlnit cu Zelenski şi cu liderii europeni la Casa Albă. Rubio a spus că Trump este singurul care poate discuta atât cu Putin, cât şi cu Zelenski şi liderii europeni.

Donald Trump a declarat, duminică, că deși a reușit să oprească șapte războaie, încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se aştepta, potrivit BBC. „Am crezut că va fi uşor pentru mine, dar s-a dovedit a fi dificil”, a spus el.

Liderul SUA a dat vina pe profunda animozitate dintre liderul rus și cel ucrainean. „Ura dintre Zelenski şi Putin este de neînţeles”, a comentat Trump. Această constatare a lui Trump l-a determinat pe acesta să pună la îndoială eficienţa unor discuţii directe între Kiev şi Moscova. Întrebat dacă crede că astfel de negocieri sunt posibile, Trump a răspuns: „Nu ştiu. Cred că va trebui să vorbesc eu cu toţi”.

Trump a fost întrebat duminică și când ar putea avea loc o astfel de discuţie. El a răspuns că s-ar putea întâmpla „relativ curând”. Presat în continuare să spună dacă următorul pas ar putea fi un summit trilateral, Trump a spus că formatul nu contează.