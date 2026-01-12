Trump e sub presiunea de a acționa în Iran, pe fondul represiunii sângeroase. Ce poate face, e complicat și interesant

Există puține precedente pentru lansarea unei ofensive militare în sprijinul protestatarilor pașnici. Oricât de mult ar dori să-și pună în aplicare cuvântul dat, că-i va sprijini pe manifestanții din Iran, opțiunile lui Donald Trump în Iran nu sunt deloc simple.

Donald Trump a anunțat în weekend că sfârșitul Republicii Islamice este aproape și că „Iranul se îndreaptă spre libertate”, asigurând că Washingtonul este „pregătit și gata” să intervină dacă regimul ucide demonstranți.

În vreme ce au declarat luni că au canalele de comunicare cu SUA deschise, liderii iranieni nu par totuși să fi ținut cont de avertismentele președintelui american.

Ceea ce a început ca o manifestație a comercianților din Teheran s-a transformat într-o profundă criză de legitimitate a regimului, care i-a făcut chiar și pe unii din interior să se întrebe dacă se pregătește o schimbare.

Incapabil să-i potolească pe protestatari cu ajutoare sociale, regimul a ales varianta reprimării sângeroase a demonstrațiilor. O organizație pentru drepturile omului cu sediul la Washington a spus că a confirmat 490 de morți, o cifră care este aproape sigur subestimată.

Acest lucru îl pune pe Trump într-o dilemă. Oricât de mult ar dori să-și pună în aplicare amenințările, opțiunile sale sunt limitate. Există puține precedente pentru lansarea unei ofensive militare în sprijinul protestatarilor pașnici, scrie The Economist.

Trump, sub presiunea de a-și respecta avertismentele

Tulburările din Iran, fără lider și dezorganizate, nu au convins membri ai regimului – în special pe cei din forțele armate – să dezerteze. America poate da un impuls opoziției, dar este puțin probabil ca acesta să fie decisiv.

Unii iranieni, scrie The Economist, se întreabă acum dacă violențele ar fi fost mai grave fără amenințările lui Trump. În orice caz, cu trecerea timpului, acestea ar putea pierde orice valoare de convingere.

Pe măsură ce protestele intră în a treia săptămână, Trump este sub presiune să-și transforme cuvintele în fapte.

În ultimele zile, el s-a întâlnit cu consilierii săi pentru a discuta opțiunile pe care le are, deși surse de la Washington citate de Reuters și Wall Street Journal au afirmat că încă nu a luat o decizie – și că marți se va întâlni din nou cu consilierii săi.

Un atac simbolic sau unul amplu împotriva regimului

Opțiunile sunt limitate. Una dintre variante ar fi o lovitură simbolică împotriva regimului.

Aceasta ar putea stimula proteste mai ample, cel puțin pentru o perioadă. Dar ar putea la fel de ușor să se întoarcă împotriva lui, deoarece ar putea semnala că Trump nu este cu adevărat hotărât să-și pună în aplicare amenințările în mod mai semnificativ, scrie The Economist.

Protestatarii ar fi demoralizați, în timp ce regimul s-ar simți încurajat să ia măsuri mai dure.

Trump ar putea lua în considerare, în schimb, un atac mai amplu împotriva Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), sabia și scutul regimului, care au fost o țintă importantă a războiului Israelului din vara trecută.

Aceasta ar fi o lovitură tangibilă și un impuls psihologic pentru opoziție.

Totuși, o campanie de bombardamente nu poate opri IRGC – și grupurile afiliate, precum Basij, o forță paramilitară – să tragă asupra protestatarilor în stradă.

De asemenea, o astfel de intervenție i-ar putea îndepărta pe unii iranieni care se tem de un colaps al statului, similar celui care a avut loc în alte țări din Orientul Mijlociu.

Lovituri țintite împotriva liderilor

Cea mai radicală opțiune ar fi un atac țintit asupra unor personalități importante ale regimului, poate chiar asupra liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Trump ar putea fi tentat să încerce un raid, având în vedere recentul său succes în Venezuela, dar o astfel de misiune ar fi mult mai complicată în Iran.

El ar putea, de asemenea, să lanseze un atac aerian, așa cum a făcut Israelul în iunie.

Orice dintre aceste opțiuni ar forța cu siguranță o schimbare politică – dacă ar avea succes. În lupta pentru putere care ar urma, însă, o mișcare de protest dezorganizată ar fi în dezavantaj.

Câștigătorii cei mai probabili ar fi IRGC și aliații lor politici, scrie The Economist.

Constrângeri logistice

Deocamdată, există și constrângeri practice pentru SUA: probabil că ar avea dificultăți în a menține o campanie prelungită în Iran.

Pentagonul nu are portavioane în Golful Persic. Cel mai apropiat, USS Abraham Lincoln, se află la mii de kilometri distanță, în Marea Chinei de Sud. Washingtonul are avioane de luptă în bazele din regiune, dar țările gazdă ar putea să nu permită utilizarea lor.

Statele din Golf sunt îngrijorate atât de posibile represalii, cât și de perspectiva haosului în Iran în cazul căderii regimului. Duminică, Mohammad Bagher Qalibaf, președintele parlamentului iranian, a avertizat că bazele regionale ale Americii vor fi ținta unor represalii în cazul unui atac.

Regimul ar lansa, aproape sigur, rachete și asupra Israelului.

O mișcare mai puțin ambițioasă

Toate aceste complicații l-ar putea convinge pe Trump să susțină o mișcare mai puțin explozivă.

America ar putea trimite mai multe terminale Starlink în Iran, de exemplu, ceea ce ar permite mai multor iranieni să ocolească blocarea internetului.

Reconectarea țării la internet ar fi importantă. Ar ajuta iranienii să se organizeze și să împărtășească dovezi ale atrocităților regimului cu restul lumii. Dar nu ar împiedica regimul să comită aceste atrocități în primul rând.

Nici celelalte opțiuni discutate, cum ar fi aplicarea mai strictă a sancțiunilor economice, nu ar avea acest efect.

Istoria oferă puține indicii.

În momentul în care America și aliații săi au intervenit în Libia în 2011, opoziția față de regimul lui Muammar Gaddafi era deja înarmată. Coaliția a ajuns să ofere sprijin aerian pentru o ofensivă a rebelilor (al cărei rezultat, 15 ani de război civil și haos, nu este dezirabil).

Când America, Marea Britanie și Franța au bombardat regimul lui Bashar al-Assad în Siria în 2018, au făcut-o doar pentru a impune interdicția utilizării armelor chimice. Nu au încercat să-l împiedice pe Assad să-și ucidă poporul cu arme convenționale.

Cu promisiunea sa de a „salva” protestatarii din Iran, Trump și-a stabilit un obiectiv mult mai înalt – și mult mai dificil, avertizează The Economist.