Poza trimisă de Putin, făcută împreună cu Trump în Alaska, înrămată și agățată pe un perete de la Casa Albă

HotNews.ro
Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska. Foto: White House / Zuma Press / Profimedia

O fotografie a președintelui american Donald Trump alături de liderul rus Vladimir Putin a fost expusă în holul reședinței oficiale din Washington, potrivit corespondentei PBS News la Casa Albă, Elizabeth Landers, relatează Ukrainska Pravda.

Fotografia a fost făcută pe 15 august 2025 în Alaska, unde Trump i-a întins covorul roșu lui Putin și pare să fie aceeași imagine pe care Trump a arătat-o în timpul unei conferințe de presă, anul trecut.

Sub această fotografie se află o fotografie înrămată a preşedintelui SUA cu o nepoată.

„Mai e ceva ce am observat în vestibulul care leagă aripa de vest de reşedinţă, ceva ce nu văzusem până atunci: o fotografie înrămată a preşedinţilor Trump şi Putin la summitul din vară din Alaska. În fotografia de jos apare preşedintele Trump împreună cu una dintre nepoatele sale”, a scris pe X Elizabeth Landers, citată de News.ro.

Pe 15 august 2025, preşedintele SUA şi liderul de la Kremlin s-au întâlnit la Anchorage pentru prima dată în timpul noului mandat al lui Trump. Aceasta a fost şi prima întâlnire a liderului american cu Putin după începerea războiului rus de agresiune în Ucraina.

Putin i-a ţinut atunci preşedintelui SUA o lungă lecţie de istorie, ceea ce l-a enervat, iar summitul s-a încheiat fără rezultate.

La o săptămână după summitul din Anchorage, în timpul unei conferințe legate de tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026, Trump a scos o fotografie cu el și președintele rus în timpul întâlnirii lor din Alaska, potrivit AP.

Președintele american Donald Trump ținând în mână o poză cu el și liderul rus Vladimir Putin, 22 august 2025. Sursă foto: Annabelle Gordon – Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Liderul de la Casa Albă a declarat că Putin i-a trimis fotografia și le-a spus reporterilor că intenționează să o semneze pentru el.

