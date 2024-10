Un actor care a jucat în seriale ca „Modern Family” și „Better Call Saul” a fost condamnat la închisoare pentru rolul său în revolta de la Capitoliul SUA

Jay Johnston, un actor care de-a lungul anilor a avut roluri sporadice în seriale cunoscute ca „Modern Family” sau „Better Call Saul”, a fost condamnat la un an și o zi de închisoare pentru rolul său în revolta mortală de la Capitoliul Statelor Unite, anunță NBC News.

Deși nu este ceea ce la Hollywood ar fi numit un „A-lister”, un actor care să fie cap de afiș pentru o producție, Johnston a apărut în numeroase seriale celebre precum Curb Your Enthusiasm, Arrested Development, Parks and Recreation sau Anger Management. El a apărut de asemenea în filme ca Omul bicentenial sau Men in Black II.

Cel mai longeviv rol al său este însă cel din serialul de animație Bob’s Burgers, pentru care a dat vocea personajului Jimmy Pesto în 11 sezoane. Ca actor de voce el a lucrat de asemenea la serii ca Mr. Pickles, Mary Shelley’s Frankenhole și Rick and Morty.

Johnston a fost arestat în luna iunie a anului trecut și a pledat vinovat o lună mai târziu pentru ultraj în timpul unei răzmerițe. El a fost identificat în decembrie 2021 ca fiind unul dintre participanții la revolta ce a avut loc în data de 6 ianuarie a anului respectiv, când susținătorii fostului președinte Donald Trump au încercat să împiedice Congresul să certifice victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale ce au avut loc cu două luni înainte.

Producătorii serialului Bob’s Burgers l-au concediat pe actor înainte ca acesta să fie pus oficial sub acuzare.

Actorul i-a ajutat pe cei care au forțat intrarea în Capitoliu

Potrivit documentelor judiciare obținute de revista Variety, Johnston a zburat de la Los Angeles la Washington cu o zi înainte de revoltă pentru a lua parte la mitingul uriaș al susținătorilor lui Trump. În timpul revoltei de la Capitoliu el a stat în apropierea unui cordon al poliției și a filmat cum ofițerii erau atacați de manifestanți.

Johnston a fost identificat ca fiind unul dintre participanții asaltului asupra Capitoliului cu ajutorul înregistrărilor video, FOTO: Department of Justice / AP / Profimedia

Procurorii l-au inculpat însă după ce imaginile au arătat că el a furat un scut al unuia dintre ofițeri pentru a face un „zid protector” în fața forțelor de ordine și a participat la îmbulzeala care a dus la strivirea unuia dintre polițiști.

În zilele care au urmat el a trimis mesaje familiei și prietenilor în care afirma că evenimentele de la Dealul Capitoliului au fost exagerate de mass-media și că izbucnirea violențelor a fost orchestrată de organizații de stânga precum Antifa.

Rechizitoriul procurorilor notează de asemenea că la aproape doi ani după revolta mortală Johnston „a glumit pe seama participării sale la revoltă, costumându-se ca Jacob Chansley, cunoscut drept ‘Șamanul QAnon‘, la o petrecere de Halloween la care a participat”.

Avocatul lui Johnston spune că acesta a fost trecut pe „lista neagră” a Hollywood

Procurorii ceruseră o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru actor, notând în rechizitoriu că acesta a participat activ la „răspândirea de dezinformări” privind evenimentele de pe 6 ianuarie 2021 și că nu a arătat niciun fel de remușcare pentru faptele comise.

El își va executa pedeapsa într-o închisoare federală.

Avocatul lui Johnston a declarat în schimb că procurorii „au exagerat cu consecvență” rolul clientului său în timpul revoltei, pe motiv că „este un actor aclamat de la Hollywood”.

Avocatul a spus de asemenea că Johnston nu și-a mai putut găsi de muncă după ce a fost descoperită participarea sa la asaltul asupra Capitoliului și că el a fost „trecut pe lista neagră de Hollywood”.