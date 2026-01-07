Un angajat al agenției nucleare din Japonia a pierdut în China telefonul de serviciu cu date confidențiale

Angajatul agenției japoneze pentru siguranță nucleară și-a pierdut telefonul de serviciu, care conținea informații sensibile, în timpul unei călătorii personale în China. Agenția nu a putut confirma dacă datele au fost sau nu compromise, a relatat presa japoneză, transmite BBC.

Telefonul conținea date confidențiale de contact ale personalului implicat în activități de securitate nucleară din cadrul Autorității de Reglementare Nucleară (NRA).

Incidentul vine în contextul în care Japonia încearcă să relanseze programul său de energie atomică, blocat de mai bine de un deceniu.

Japonia a ordonat oprirea reactoarelor sale nucleare în 2011, după ce un cutremur cu magnitudinea 9 și un tsunami uriaș au provocat un dezastru la centrala nucleară de la Fukushima.

După dezastrul nuclear de la Fukushima, a fost înființată Autoritatea de Reglementare Nucleară (NRA), pentru a supraveghea siguranța nucleară, inclusiv repornirea reactoarelor din țară.

Telefonul nu a mai fost găsit

NRA oferă smartphone-uri anumitor angajați pentru a putea răspunde prompt în caz de urgență.

Angajatul NRA și-ar fi pierdut telefonul de serviciu pe 3 noiembrie, în timpul unui control de securitate pe un aeroport din Shanghai. El a observat că nu-l mai are abia după trei zile și, în ciuda verificărilor autorităților de la aeroport, nu l-a recuperat.

NRA a raportat incidentul către Comisia pentru Protecția Informațiilor Personale din Japonia și i-a avertizat pe angajați să nu mai ia telefoanele de serviciu în străinătate, potrivit presei locale.

Nu este prima dată când oficialii din domeniul nuclear din Japonia ajung în atenția publică din cauza unor breșe de securitate.

În 2023, un angajat de la centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume, a pierdut un teanc de documente după ce le-a lăsat pe capota mașinii și a plecat la drum.

În noiembrie anul trecut, un alt angajat de la aceeași centrală a fost găsit că a gestionat necorespunzător documente confidențiale, făcând copii pe care le-a încuiat într-un sertar.