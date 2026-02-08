Un nou pariu al Kievului în plin război. Zelenski mută industria de armament în Europa

Ucraina va deschide în 2026 zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în statele baltice și în țări din Europa de Nord, a anunțat pe 8 februarie președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Zelenski a mai spus că urmează să înceapă producția de drone ucrainene în Germania.

„La jumătatea lunii februarie vom vedea producția dronelor noastre în Germania. Voi primi prima dronă. Este o linie de producție complet funcțională. În Regatul Unit, linii de producție similare sunt deja în funcțiune. Toate acestea sunt tehnologii ucrainene”, a scris el pe Telegram.

„Astăzi, securitatea Europei se bazează pe tehnologie și pe drone. Există mai multe proiecte diferite. Toate acestea se vor baza în mare măsură pe tehnologii ucrainene și pe specialiști ucraineni”, a mai transmis Zelenski în mesajul său de pe Telegram.

Exportul de tehnologii de apărare și deschiderea unor linii de producție de armament în țările partenere fac parte dintr-un efort mai amplu de internaționalizare a industriei de armament a Ucrainei, în condițiile în care capacitatea de producție de drone depășește nivelul de finanțare disponibil.

Informațiile vin după ce Volodimir Zelenski a cerut, în luna octombrie, Ministerului Apărării să lanseze „exportul controlat” de arme ucrainene în străinătate, începând din noiembrie 2025.

Potrivit sistemului propus, Ucraina va exporta echipamente militare pe care le are în surplus, iar veniturile obținute vor fi folosite pentru achiziționarea de arme necesare de urgență.

Sectorul de apărare al Ucrainei, în special industria dronelor, a cunoscut o expansiune rapidă de la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022. Peste 200 de companii producătoare de drone au apărut între timp, multe dintre ele dezvoltând sisteme ieftine și adaptabile, care au schimbat modul în care se poartă războiul modern.

Șeful armatei ucrainene: Războiul s-a transformat într-o competiție tehnologică

Șeful Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a declarat duminică că războiul s-a transformat într-o competiție tehnologică, în care avantajul decisiv este dat de dezvoltarea și utilizarea dronelor.

„Va câștiga cel care va obține și va valorifica avantajul tehnologic pe câmpul de luptă”, a spus Sîrski.

Potrivit comandantului ucrainean, unitățile fără pilot ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au provocat pierderi semnificative armatei ruse doar în luna ianuarie, reducând efectivele acesteia cu aproape 29.700 de militari, în timp ce Rusia a reușit să recruteze aproximativ 22.000 de persoane în aceeași perioadă.

„Aceasta este diferența pe care o urmărim: să distrugem mai mulți soldați decât Rusia reușește să recruteze”, a transmis comandantul armatei ucrainene, subliniind eficiența sistemelor fără pilot, care, în opinia sa, ar putea forța Moscova să pună capăt conflictului.

În mesajul publicat, oficialul ucrainean a prezentat și date concrete privind activitatea dronelor în luna ianuarie, indicând o creștere a activității acestor pe front. De asemenea, Sîrski a spus că trupele ucraineen mențin un anumit avantaj în utilizarea dronelor FPV.