Unde e Putin? Președintele rus e „dispărut” de 10 zile, fără explicații

Speculațiile cu privire la starea de sănătate și locul în care se află Vladimir Putin cresc, după ce președintele rus nu a fost văzut în public timp de peste 10 zile, scriu o serie de publicații, printre care The Sun, Inews, Mirror și altele.

Putin a fost văzut ultima dată ținând un discurs pe 5 februarie, iar absența sa continuă a stârnit o serie de zvonuri cu privire la starea liderului rus.

Presa de stat rusă a difuzat recent imagini cu întâlnirea liderului de la Kremlin cu oficialii. Cu toate acestea, se pare că acestea au fost preînregistrate, ceea ce amplifică speculațiile.

Se zvonește de mult timp că Putin, în vârstă de 73 de ani suferă de o problemă de sănătate , deși rămâne neclar exact ce anume. De-a lungul anilor, a fost văzut în diferite momente cu tremur al mâinilor, spasme sau cu o față umflată.

În ultimii ani, el a dispărut periodic din ochii publicului zile întregi, fără a se oferi nicio explicație, ceea ce a stârnit numeroase zvonuri bizare.

Problemele de sănătate ale lui Putin sunt un „secret bine păzit”

Experții spun că Putin pare să sufere de un anumit tip de afecțiune, dar că afirmațiile despre anumite boli erau adesea doar speculații optimiste.

„Știm că Putin nu este un om sănătos, deoarece oricine l-a observat de-a lungul timpului a observat fluctuațiile stării sale fizice”, a declarat Keir Giles, cercetător asociat în cadrul programului Rusia și Eurasia de la grupul de experți în afaceri internaționale Chatham House din Londra. „Pare bolnav, inclusiv în aparițiile publice, cu fața umflată și după modul în care se agață de marginile meselor sau birourilor.”

„Discursurile sale, care se limitează la doar câteva minute, sunt în contrast uriaș cu perioada în care pare mult mai sănătos și robust, ține discursuri de patru ore și, evident, este mult mai relaxat.”

Giles a spus că starea de sănătate a lui Putin este un „secret foarte bine păzit în Rusia”.

El a adăugat că vor exista medici atașați serviciilor de informații occidentale care vor încerca să identifice simptomele lui Putin în urma aparițiilor sale televizate.

Dispariția liderului rus din ochii publicului a devenit un eveniment destul de obișnuit.

În aprilie 2025, Putin nu a fost văzut în public timp de opt zile , a relatat site-ul de investigații rusesc Agentstvo. Înainte de aceasta, ultima sa absență a fost în perioada sărbătorilor de Anul Nou, între 29 decembrie 2024 și 8 ianuarie 2025.

În timpul acestor dispariții, televiziunea de stat rusă a folosit clipuri cu liderul rus care, potrivit Agentstvo, au îngreunat determinarea datei filmării și păreau a fi fost filmate în avans.

„Nu este neobișnuit să dispară din vedere pentru o perioadă”, a spus Giles. „De fiecare dată când o face, există speculații interesante despre motivul exact, fie că este legat de sănătate sau de altă cauză, și întotdeauna există speculații”

Giles a spus că se așteaptă ca Putin să reapară în curând, fără nicio explicație. „În mod obișnuit, reapare, arătând adesea mai sănătos decât înainte”, a spus el.

Kremlinul a negat întotdeauna că Putin s-ar simți rău.