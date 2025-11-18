Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad brusc / La munte, stratul de zăpadă va atinge 12 centimetri

Meteorologii au emis o informare meteo de vreme rea, valabilă până miercuri la ora 14.00, care vizează ploi abundente, precipitații mixte, ninsori, intensificări ale vântului și o răcire semnificativă a vremii.

Potrivit ANM, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea unde se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp.

În Transilvania și Moldova vor fi precipitații mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge și local se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 2…6 cm și izolat de 10…12 cm. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste unde va depăși 15 cm.

Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în estul, sud-estul și centrul teritoriului, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Vremea va intra într-un proces de răcire care va continua și pe parcursul zilei de miercuri (19 noiembrie), când temperaturile maxime se vor situa între 4 și 11 grade.