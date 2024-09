Van Gogh la Londra, expoziție de 5 stele: „Pictura emoţiei”. „Unică într-un secol”

„The Painter on the Road to Tarascon”de Vincent van Gogh - Foto: - / Heritage Images / Profimedia

O nouă expoziție Vincent van Gogh de la National Gallery din Londra a primit recenzii foarte bune din partea criticilor. The Guardian, The Telegraph, Time Out și The Times au lăudat expoziția – fiecare critic acordându-i cinci stele.

Expoziția se deschide în 14 septembrie și cuprinde peste 60 de lucrări pictate de artistul olandez, care a murit în 1890 la vârsta de 37 de ani.

The Times a numit-o o expoziție „unică într-un secol”, în timp ce The Guardian a spus că a fost o „călătorie captivantă în rollercoaster de la Arles la stele”.

